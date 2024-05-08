Raiffeisen Bank отказался от соглашения, связанного с российским олигархом

Под давлением Вашингтона Raiffeisen Bank International (RBI) отказался от соглашения о приобретении за 1,5 миллиарда евро замороженных акций российского олигарха Олега Дерипаски у строительной компании Strabag. Срыв сделки стал очередной неудачей для крупнейшего западного банка в России, который уже подвергся критике за свои связи с Москвой.

Об этом пишет Reuters. "Это заявление банк сделал после недель давления на него из-за его плана покупки доли в строительной группе Strabag, связанной с Дерипаской, с целью разблокирования банковских средств, которые сейчас заморожены в России", – говорится в сообщении.

План стал объектом внимания Министерства финансов США из-за того, что находящийся под санкциями Олег Дерипаска является ключевой фигурой в соглашении, что сделало отношения между Вашингтоном и RBI еще более напряженными. Некоторые чиновники в Австрии также предупреждали банк о сделке, считая, что она может нарушить санкции, указывают источники Reuters.

Raiffeisen хотел приобрести долю в компании Strabag, которую строительная группа рассматривала как подконтрольную российскому олигарху. Однако Дерипаска отрицает какие-либо связи с Strabag, называя западные санкций против него ложными, но некоторые американские чиновники подозревают, что он может извлечь выгоду от продажи.

Strabag – одна из крупнейших строительных компаний Европы. Она построила Олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и роскошные апартаменты в Москве.

Ранее в RBI заявили о намерении выйти из России, но вместо этого в апреле банк разместил более тысячи объявлений о вакансиях в этой стране, что говорит о намерениях финансовой группы расширять свою деятельность. Медлительность компании привела к тому, что американский регулятор исполнения санкций OFAC начал проверку российского бизнеса банка. В связи с этим Raiffeisen Bank уже больше года находится под пристальным вниманием.

Кроме того, российский Raiffeisen Bank попал в скандал. Оказалось, что российская "дочка" "Райффайзена" официально признает т. н. "ЛНР" и "ДНР" и называет войну РФ против Украины "спецоперацией" на сайте и в документах своего российского представительства. Также банк непосредственно помогает российским оккупантам – мобилизованным россиянам предлагают кредитные каникулы и льготные кредиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США, Великобритания и Австралия ввели санкции против руководителя российской хакерской группы LockBit Дмитрия Хорошева из-за его причастности к распространению вируса-требующего. Государственный департамент США ввел награду в размере до 10 миллионов долларов за любую информацию, которая поможет в задержании Хорошева.