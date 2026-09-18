Raiffeisen Bank попал в новый скандал с "помощью России": акции банка резко упали

Крупнейший западный банк, продолжающий работать в России — австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) — оказался в центре нового международного скандала. Финансовую группу обвинили в содействии торговле в обход западных санкций на сумму более $1 млрд, из-за чего её акции обвалились на 9%.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет исследовательской компании Grizzly Research. В самом финансовом учреждении обвинения категорически отвергают.

Детали обвинений и реакция Raiffeisen Bank

Согласно данным Grizzly Research, австрийский банк превратился в ключевой финансовый канал для обхода международных ограничений. Аналитики проанализировали базу из более чем 25 000 российских таможенных записей за период с 2022 по начало 2025 года общей стоимостью $1,75 млрд, в которых непосредственно фигурировал регистрационный номер российского "Райффайзен Банка".

По данным расследователей, абсолютное большинство выявленных таможенных транзакций прямо нарушало или обходило международные торговые барьеры. К тому же они осуществлялись в отношении товаров, которые использовались, в частности, для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Санкционная номенклатура

Почти 19 700 операций на сумму $1,191 млрд касались товаров, подпадающих под прямые ограничения со стороны ЕС, США, Великобритании или Швейцарии.

Критически важные детали для российского оружия

В эту сумму вошли товары западного производства на сумму $106,75 млн, которые отнесены к категории наиболее важных для российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о станках с числовым программным управлением (ЧПУ), высокоточных подшипниках, микросхемах, сетевых коммутаторах, маршрутизаторах, оптических прицелах и компонентах для бронетехники.

Прямое сотрудничество с субъектами, попавшими под санкции

Выявлены операции на сумму $49 млн с участием как минимум 33 компаний, которые на тот момент уже находились в черных списках США, Евросоюза, Великобритании или Украины.

Операции с "осью зла"

В таможенных базах зафиксированы транзакции с Ираном и КНДР на сумму свыше $10 млн, в которых также фигурировал идентификационный код российского "Райффайзен Банка".

Реакция RBI

В Raiffeisen Bank International заявили, что отчет содержит недостоверную информацию. "Банк категорически отвергает все обвинения. В отчете Grizzly Research упоминаются компании, которые никогда не были клиентами нашего учреждения", — говорится в официальном заявлении RBI.

Предыдущие скандалы вокруг "Райффайзена"

Новые обвинения – лишь очередной эпизод в серии скандалов вокруг отказа Raiffeisen Bank International покинуть рынок РФ. Финансовая группа и ранее неоднократно сталкивалась с обвинениями из-за бизнеса в РФ.

Рекордные прибыли и финансирование войны

За 2021-2023 годы чистая прибыль RBI в России выросла втрое (до 1,8 млрд евро), обеспечив около половины всей прибыли группы. Только за 2022-2023 годы банк уплатил сотни миллионов евро налогов в российский бюджет (включая 47 млн евро "разового налога на сверхприбыль" для финансирования армии РФ) и предоставлял льготные кредиты российским военным.

Статус "спонсора войны" и шантаж Австрии

В марте 2023 года НАПК Украины внесло RBI в перечень международных спонсоров войны. В ответ Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против РФ, требуя исключения банка из списка, в результате чего в декабре 2023 года его статус был временно приостановлен.

Давление со стороны США и ЕЦБ

В начале 2024 года Минфин США (OFAC) пригрозил RBI отключением от долларовой системы. Под давлением Вашингтона в мае 2024 года банк расторг соглашение на 1,5 млрд евро о выкупе доли в компании Strabag у подсанкционного олигарха Олега Дерипаски. Сократить деятельность в РФ от банка также системно требует ЕЦБ.

Почему банк не уходит из РФ

Руководство объясняет задержку ограничениями Кремля (требуется разрешение Путина), однако аналитики указывают на нежелание терять прибыль от монополии на международные платежи. В настоящее время в России заблокировано более €12,6 млрд капитала и прибыли холдинга.

В то же время в Grizzly Research отметили, что сами по себе таможенные записи являются лишь косвенными доказательствами и юридически не доказывают автоматического проведения денежных расчетов непосредственно через RBI или сознательного нарушения санкций руководством банка. Несмотря на это, в компании открыли на бирже короткую позицию по ценным бумагам банка, рассчитывая заработать на падении их рыночной стоимости.

Как уже сообщал OBOZ.UA, послы стран Евросоюза вновь не смогли согласовать продление персональных санкций против российских олигархов, введенных ранее из-за агрессии России против Украины. Теперь дипломаты вновь встретятся в следующий понедельник, 14 сентября, причем крайний срок продления санкций ЕС — 15 сентября.

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