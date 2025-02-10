Работать не кому: бизнес в Украине готовится массово терять сотрудников

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, руководители предприятий, которые прогнозируют изменение числа работников, уверены: нанимать новых сотрудников они будут реже, чем терять старых. Такие настроения сохраняются во всех ключевых сферах и связаны с дефицитом рабочих рук.

Видео дня

Об этом говорится в результатах ежемесячного опроса предприятий, проведенного Национальным банком Украины (НБУ). "Сохранились пессимистические оценки занятости. Руководители предприятий всех секторов и дальше ожидают сокращения общей численности работников, самое существенное – в строительстве. В сфере услуг ожидалось замедление темпов сокращения персонала", – говорится в документе.

В целом по сравнению с январем-2024 предприятия строительства, торговли и услуг имели лучшие ожидания относительно результатов своей деятельности в отличие от предприятий промышленности, которые показали оценки ниже сезонного уровня. "Разрушение производственных мощностей, недостаток инвестиций в производственный капитал, дефицит кадров и увеличение производственных затрат повлияли на снижение оценок результатов деловой активности предприятий промышленности, особенно добывающей", – отметили в НБУ.

Также серьезную нехватку сотрудников констатировали на предприятиях сферы строительства. В этой отрасли оценили свои будущие успехи еще скромнее, чем во всех других, даже не смотря на то, что за последний год ситуация улучшилась.

Пессимистические оценки по общей численности работников сохранили также руководители торгового сектора. Чуть лучше оказались ожидания в сфере услуг, где настроены также повышать цены.

Напомним, в Украине в январе 2025-го на 100 вакансий за неделю разместили всего 168 резюме. Значительный дефицит кадров, как писал OBOZ.UA, объясняется тремя причинами: мобилизацией, миграцией внутри страны и эмиграцией за границу.

Особенно сложно найти сотрудников, если требуются представители рабочей профессии. Это приводит к так называемой структурной безработице. В результате переселенцам приходится переучиваться и овладевать новыми профессиями. Однако далеко не каждый может быстро интегрироваться в рынок труда чужого города.

Еще одна проблема: по данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины продолжает расти. По состоянию на 16 декабря прошлого года оно достигло уже 6,8 млн человек, но точное количество беженцев неизвестно. Часть людей выехала в Россию, кроме того, в ЕС происходит двойной учет: один беженец может "считаться" и в Польше, где, например, находился некоторое время, и в Германии, куда со временем переехал.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается, что в 2025 году рынок труда в Украине продолжит испытывать кадровый дефицит, особенно в сфере рабочих специальностей, медицины и обороны. Поэтому конкуренция за квалифицированных работников усилится, а зарплаты в востребованных сферах могут вырасти до 50 000 грн.

А до 2030 года в Украине не будет хватать от 5 до 10 млн работников, но увеличить трудовые ресурсы можно за счет собственного потенциала страны. Для этого важно расширить участие женщин, ветеранов и других малововлеченных групп населения в экономике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!