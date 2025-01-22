Критическая ситуация на украинском рынке труда: сколько резюме размещают на одну вакансию и что происходит 

В Украине январе 2025-го на 100 вакансий за неделю разместили всего 168 резюме. И хотя экономическая ситуация за годы полномасштабной войны ухудшилась, возник значительный дефицит кадров. Он объясняется тремя причинами: мобилизацией, миграцией внутри страны и эмиграцией за границу. Каждый украинский регион имел свою экономическую особенность.

Видео дня

Как говорится в материале OBOZ.UA, до полномасштабной войны, в январе 2022-го, на 100 новых вакансий в неделю размещали почти 200 резюме (40 381 вакансия против 79 980 резюме, данные work.ua). То есть в среднем на одно рабочее место было два кандидата. Уже тогда работодатели сетовали: иногда найти работника практически невозможно. Особенно это трудно сделать, если требуется представитель рабочей профессии.

Это приводит к так называемой структурной безработице. Переселенцам приходится переучиваться и овладевать новыми профессиями. Однако далеко не каждый может быстро интегрироваться в рынок труда чужого города. Еще одна проблема: по данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины продолжает расти. По состоянию на 16 декабря прошлого года оно достигло уже 6,8 млн человек.

Но точное количество беженцев неизвестно. Часть людей выехала в Россию, кроме того, в ЕС происходит двойной учет. Один беженец может "считаться" и в Польше, где, например, находился некоторое время, и в Германии, куда со временем переехал.

Центр экономической стратегии (ЦЭС) в прошлом году подготовил аналитический доклад, в котором разделил всех беженцев на четыре группы. Оказалось, что только 16% – это люди из зоны боевых действий. При этом среди беженцев больше всего женщин в возрасте от 35 до 44 лет. Это трудоспособные женщины, часто с высшим образованием, уехавшие за границу вместе с детьми.

Только 10% беженцев продолжают работать на украинскую экономику (хотя заработанные средства чаще всего тратят в странах пребывания). "Мужчин среди беженцев 35%. Доля мужчин среди беженцев существенно выросла по сравнению с ноябрем 2022 года, когда она составляла 17%", – отмечают в ЦЭС.

Данные крупных кадровых порталов говорят о том, что дефицит на рынке труда сократился. Хотя на самом деле речь идет только о сезонных переменах. "Количество новых вакансий и резюме сократилось по сравнению с предыдущими месяцами прежде всего из-за сезонного фактора. В то же время в годовом измерении их рост ускорился, что свидетельствует о дальнейшем увеличении как предложения, так и спроса на рабочую силу. Несмотря на определенный рост предложения рабочей силы, его дефицит в дальнейшем ограничивает работу предприятий", – отмечают в отчете Национального банка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что искусственный интеллект в перспективе может заменить около 40% рабочих мест в мире. При этом ИИ, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% – в государствах с низким уровнем дохода, что также повлияет на неравенство между странами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!