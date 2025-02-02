Кого в Украине ищут работодатели: в каких сферах готовы платить более 50 тыс. грн

В 2025 году рынок труда в Украине продолжит испытывать кадровый дефицит, особенно в сфере рабочих специальностей, медицины и обороны. Поэтому зарплаты в востребованных сферах могут вырасти до 50 000 грн и более, а конкуренция за квалифицированных работников усилится.

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Об остром дефиците кадров рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время бизнес-форума. По ее словам, в начале 2025 года в Украине 13,3 млн человек официально работают, около 1 млн активных безработных ищут работу, но еще 12,5 млн украинцев остаются экономически неактивными.

Это пенсионеры, студенты, женщины в декретном отпуске, люди с инвалидностью, а также те, кто не может найти работу из-за недостатковых навыков. Однако, несмотря на большое количество безработных, рынок труда страдает острой нехваткой кадров, особенно в производственной и технической сферах. Согласно данным ведущих порталов по трудоустройству, наибольший спрос в 2025 году наблюдается в следующих областях:

рабочие специальности – строители, электричества, механики, водители;

– строители, электричества, механики, водители; сфера обслуживания – продавцы-консультанты, кассиры, официанты;

– продавцы-консультанты, кассиры, официанты; оборонная и отрасль безопасности - вакансии в ВСУ, полиции, частных охранных структурах.

Кроме того, растет потребность в специалистах медицинской сферы (семейные врачи, медсестры, узкопрофильные специалисты), а также бухгалтерах, HR-специалистах, трейдерах и юристах. Средняя зарплата в Украине в декабре 2024 года составила 24 000 грн, но в некоторых отраслях была значительно выше:

недвижимость – 50 000 грн;

– 50 000 грн; юриспруденция – 22 500 грн;

– 22 500 грн; управление персоналом (HR) – 27 000 грн;

– 27 000 грн; телекоммуникации – 26 920 грн;

– 26 920 грн; топменеджмент – 47500 грн.

По словам эксперта, из-за мобилизации, выезда украинцев за границу и миграции в более безопасные регионы рынок труда будет испытывать нехватку кадров во всех сферах. Это приведет к жесткой конкуренции за работников, заставляя работодателей повышать зарплату.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, самые большие зарплаты в Украине (до 120 тысяч гривен) работодатели готовы предлагать специалистам, работающим руками : сварщикам, операторам ЧПУ (числовое программное управление) и тому подобное. Однако тяжелее всего найти работу юристам, экономистам, библиотекарям из-за отсутствия спроса.

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