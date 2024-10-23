Украине будет не хватать более 5 млн работников: эксперты озвучили, что будет с рынком труда в ближайшие годы

К 2030 году в Украине будет не хватать от 5 до 10 миллионов работников, но увеличить трудовые ресурсы можно за счет собственного потенциала страны. Для этого важно расширить участие женщин, ветеранов и других малововлеченных групп населения в экономике.

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Об этом заявила директор миссии USAID в Украине Теодора Делл во время проведения IX форума "Дирижеры перемен". Она отметила, что в Украине сейчас уровень занятости составляет 52%, в то время как в странах Европы достигает 76%. Если Украине удастся повысить этот показатель до европейского уровня, это позволит дополнительно привлечь 4,8 миллиона новых работников.

"От 5 до 10 млн новых работников не будет хватать в Украине до 2030 года. Но аккумулировать этот ресурс можно из собственного потенциала страны", – отметила Делл. Среди возможных ресурсов для преодоления этой проблемы она назвала большее участие женщин в профессиях, традиционно считавшихся мужскими. Украинцы демонстрируют высокий уровень адаптивности, однако без соответствующей информационной поддержки ее трудно реализовать на практике.

Делл привела пример успешного проекта, где женщины овладевали профессией водителей тяжелой техники. На первый набор в центре обучения Киевской области подали заявки только 15 женщин на 20 мест, но после информационной кампании через соцсети на следующий набор набралось уже 250 заявлений.

Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит подчеркнул важность системных изменений в сфере образования для решения проблемы нехватки кадров. По его словам, университеты должны получить автономию, которая позволит им самостоятельно отвечать за качество подготовки специалистов и быть конкурентоспособными на международном уровне.

"Сильное высшее образование возможно при предоставлении университетам автономии и независимости от государства. Они сами должны нести ответственность за качество образования и работать над своей репутацией", – пояснил Квит.

Важным аспектом расширения человеческого капитала также является привлечение к рынку труда групп населения, менее активных. Это женщины, люди постарше, молодежь и другие. Партнер Deloitte Ukraine Елена Бойченко отметила, что многие готовы к новым возможностям, обучению и переквалификации, подкрепляющим результаты экспресс-исследования Deloitte и Gradus Research. 45% опрошенных женщин, в частности, рассматривают возможность переквалификации на специальности, ранее считавшиеся мужскими.

Государство также активно работает над решением проблемы дефицита кадров. Летом был запущен пилотный проект по обучению женщин-водителей в сфере пассажирских перевозок, а осенью Министерство экономики анонсировало бесплатную программу по переквалификации женщин для получения навыков управления строительной техникой.

Помимо вопроса дефицита кадров, участники форума обсудили роль лидерства в эффективном управлении человеческим капиталом в условиях кризиса. Роман Бондарь, СЕО Korn Ferry Ukraine, отметил, что лидеры должны не только мотивировать свои команды, но и создавать среду, где каждый сотрудник четко понимает цель компании и свое место в ее достижении. Важна гибкость в использовании ресурсов, ведь главный капитал любой организации – это люди.

Отдельное внимание на форуме уделили ветеранам как потенциальным участникам рынка труда. Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова анонсировала новый закон о ветеранском предпринимательстве, который позволит открывать таким людям собственное дело и создавать новые рабочие места. Такой подход может значительно укрепить экономику, как это произошло в США после Второй мировой войны, где половина ветеранов стали предпринимателями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях, когда существует нехватка кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в редких случаях платить им 40 тыс. грн и даже больше.

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