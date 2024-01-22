Проверки бизнеса в Украине в 2024-м: к кому придут налоговики

Внеплановые проверки бизнеса в Украине не предусмотрены планом работы налогового органа. Однако налоговики могут их провести при наличии хотя бы одного из оснований, определенных п. 1 ст. 78 Налогового кодекса. В частности, речь идет о разного вида нарушениях.

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Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Також озвучено основания, согласно которым может быть произведена проверка.

Какие основания предусматривает налоговый кодекс?

Получена информация о нарушении налогоплательщиком валютного, налогового и иного не урегулированного Налоговым кодексом законодательства, если он не предоставит пояснения и документальные подтверждения на обязательный письменный запрос контролирующего органа в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;

налогоплательщиком не представлена в установленный законом срок налоговая декларация, расчеты, отчетность для налогового контроля за трансфертным ценообразованием, если их представление предусмотрено законом;

контролирующему органу представлен уточняющий расчет по соответствующему налогу за проверяемый период;

выявлена недостоверность данных, содержащихся в налоговых декларациях, если налогоплательщик в течение 15 рабочих дней не предоставит пояснения и документальные подтверждения по письменному запросу контролирующего органа;

представлено возражение в акт проверки и/или дополнительные документы или жалобу на принятое по ее результатам налоговое решение, в которых требуется полный или частичный пересмотр результатов проверки или отмены решения, если налогоплательщик ссылается на обстоятельства, не исследованные.

В налоговые отметили, что о проведении документальной внеплановой проверки принимает решение руководитель налогового органа (его заместитель или уполномоченное лицо). Для этого оформляется приказ.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут вернуть себе часть средств, уплаченных государству в виде налога с дохода физических лиц (НДФЛ) – речь идет о 18%, которые ежемесячно отчисляются из их зарплат в госбюджет. Однако знают об этом немногие.

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