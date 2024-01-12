Об этом не знает почти никто: 99% украинцев с работой не забирают у государства уплаченные налоги

Украинцы могут вернуть себе часть средств, уплаченных государству в виде налога с дохода физических лиц (НДФЛ), – речь идет о 18%, которые ежемесячно отчисляются с их зарплат в госбюджет. Однако знают об этом немногие. К примеру, на 2021 год (последний полный год до полномасштабной войны), в Украине насчитывалось 10,2 млн работающих лиц, из которых, по данным налоговиков, возможностью возврата НДФЛ воспользовались лишь немногим более 130 тысяч. Или всего 1,27%.

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Как объяснили в Госналоговой службе (ГНС), возможность возврата налога, которая называется "налоговой социальной льготой", предусмотрена только для тех, кто получил доходы в виде заработной платы. При этом общая сумма налоговой скидки не может превышать сумму годовой зарплаты в текущем году.

В то же время, отмечается, вернуть можно также часть суммы процентов за пользование ипотечным кредитом. Однако только при условии:

наличия документального подтверждения расходов, включаемых в налоговую скидку;

признания находящегося в ипотеке жилья как основного места проживания – в частности, согласно соответствующей отметке в паспорте.

Впрочем, есть целый ряд оговорок. В частности, минимальная площадь жилья должна составлять 100 кв. м.

Как рассчитать налоговую скидку

Как объяснили налоговики, если площадь жилья, приобретенного за счет ипотечного жилищного кредита не превышает 100 кв. м, то разрешается включить в налоговую скидку сумму всех уплаченных процентов. В частности:

Годовую зарплату.

К примеру, она составляет 200 000 грн.

НДФЛ.

18% от этой суммы составляет 36 000 грн. Именно столько работодатель удержал у вас и перечислил в бюджет в виде НДФЛ.

Сумму оплаченных процентов.

К примеру, 40 000 грн

Сумма НДФЛ, которая должна быть возвращена.

36 000 - (200 000 - 40 000) х 18% = 7200 грн.

Если же площадь жилья, приобретенного за счет ипотечного жилищного кредита превышает 100 кв. м, то налоговая скидка рассчитывается исходя из:

Суммы оплаченных процентов.

К примеру, 40 000 грн.

Фактической площади жилья.

К примеру, 150 кв. м.

Минимальной площади жилья.

100 кв. м.

Коэфициента.

100/150=0,7.

Таким образом, сумма НДФЛ, которая должна быть возвращена, составляет: 36 000 - (200 000 - 40 000 х 0,7) х 18% = 5040 грн.

"Налоговая скидка равна произведению суммы уплаченных процентов и коэффициента, учитывающего минимальную площадь жилья", – объяснили в ГНС.

Как получить возврат части НДФЛ

Чтобы получить возврат части НДФЛ, следует подать декларацию налогоплательщика. Сделать это нужно до 31 декабря включительно (а в случае наличия долга по декларированию доходов – до 1 мая) года, следующего за отчетным. Т.е. для получения возврата за 2023 год нужно подать декларацию до 31 декабря (или 1 мая) 2024-го.

Возврат суммы налога делается на счет в банке, который нужно указать в декларации. Наличными получить эти средства нельзя.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине с 1 января 2024 года изменилась ставка единого налога для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Дело в том, что с начала года был увеличен размер минимальной зарплаты, а согласно Налоговому кодексу предельный объем дохода для плательщиков единого налога первой-третьей групп рассчитывается с учетом именно размера минималки на 1 января.

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