Прогноз по бензину сбывается: что украинские АЗС делают с ценами

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, 13 августа они продают его в среднем по 58,97 грн/л, что на 2 коп. выше, чем днем ранее. С начала недели же рост составил 1 коп. – 11 августа бензин стоит в среднем 58,96 грн/л. Соответственно, в целом ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Согласно же ему, говорится в материале delo.ua, в течение текущей недели (заканчивается 17 августа) заметных изменений в стоимости топлива не произойдет. Т.е., она будет находиться около текущего уровня.

Определяющим фактором для рынка, подчеркивается, станут переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Они должны пройти 15 августа в самих Штатах.

Как объяснили аналитики, встреча определит дальнейшие тренды на глобальном рынке нефти. Т.е., ее результаты обусловят:

Либо удорожание топлива.

Либо снижение цен.

"В ожидании этого рынки в Украине пока остаются относительно стабильными. Но могут сместиться в любую сторону в зависимости от результатов саммита. ... На неделе цены на бензин на АЗС будут оставаться неизменными", – говорится в материале.

Какие цены на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 13 августа крупные сети разливают бензин по 54,26-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Shell – 61,99 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,26 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Бензин будет дорожать

В то же время, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива в Украине до конца 2025 года – в частности, бензина. Впрочем, там прогнозируют, что:

Подорожание не будет резким.

Скачка цен на АЗС, скорее всего, удастся избежать.

"Рост цен на топливо будет относительно низким и стабильным к концу года. Благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть (меньшей резкости и частоте их колебаний. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. По словам экспертов, хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также уклонения от уплаты налогов; выплат зарплат "в конвертах".

