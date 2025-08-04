АЗС отменят текущие цены на бензин: в НБУ раскрыли, к чему готовиться украинцам

Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива в Украине до конца 2025 года. Впрочем, там прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС, скорее всего удастся избежать.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: "легкое" подорожание топлива позитивно повлияет на экономику в целом. Ведь "за счет вторичных эффектов будет способствовать и понижению общей инфляции".

"Рост цен на топливо будет относительно низким и стабильным к концу года благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть (меньшей резкости и частоте их колебаний. – Ред.). ... Требование об обязательном добавлении биоэтанола к бензину, которое вступило в силу с 1 мая 2025 года, не оказало заметного влияния на его стоимость, а с учетом отсрочки до 1 января 2026-го не будет отображаться на ценах топлива по крайней мере до конца года", – говорится в сообщении.

Что будет с ценами на бензин в 2026 году

В то же время, согласно действующему законодательству, в следующем году акциз на бензин вырастет с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро. Повысится акциз и для других видов топлива. В частности:

На дизель – с 215,7 евро за 1 000 литров до 253,8 евро.

На автогаз – со 173 евро за 1 000 литров 198 евро.

Это, отметили в Нацбанке, ощутимо отразится и на стоимости топлива в стране. "Темпы роста цен ускорятся", – прогнозируют в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. По словам экспертов, хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также уклонения от уплаты налогов; выплат зарплат "в конвертах".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!