Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

За прошедшие сутки украинские АЗС не изменили цены на бензин А-95. Так, 29 мая они продают его, как и днем ранее, в среднем по 54,58 грн/л. С начала недели же цены выросли – но всего на 9 коп. Что соответствует данному ранее прогнозу.

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Так, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (заканчивается 1 тюня) заправки не будут существенно менять стоимость топлива, говорится в материале delo.ua. Т.е., прогнозируется, что цены как резко не вырастут, так и не снизятся.

При этом подчеркивается: небольшие сети все же могут удешевить ресурс. Однако влияние этого на среднюю цену топлива в стране "будет минимальным".

"На этой неделе цены на бензин останутся преимущественно неизменными. ... Если бы не было падения потребления топлива, можно было бы ожидать, что сети снизят цены. А так все основания полагать, что они будут пытаться расширить маржинальность, чтобы перекрыть падение продаж", – говорится в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 29 мая крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – там бензин продают по 48,95 грн/л. А также Укр-Петроль – 49,5 грн/л.

Украинцам на АЗС массово продают поддельное топливо

В то же время, в Украине нередки случаи продажи поддельного топлива. К примеру, в Кривом Роге правоохранители разоблачили деятельность нелегального нефтеперерабатывающего завода, который производил более 100 тонн топлива в сутки – бензин А-95 и А-92, а также дизель. Продавали же фальсификат через сеть местных АЗС.

В целом же, сообщает Нефтегазовая Ассоциация Украины, больше всего нелегальных АЗС в Украине выявлено во Львовской области - 87. Что составляет сразу 20% от общего количества таких заправок в Украине. В топ-5 регионов по количеству нелегальных АЗС входят:

Одесская область – 47 (11% от общего количества);

Киев и область – 44 (10%);

Ивано-Франковская – 34 (8%);

Днепропетровская области – 29 (7%).

"Несмотря на усилия государства, нелегальные АЗС продолжают функционировать. Подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу гражданам и окружающей инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же способов "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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