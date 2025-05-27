На АЗС украинцам вместо бензина заливали "бодягу": где продавали фальсификат

Правоохранители разоблачили деятельность нелегального нефтеперерабатывающего завода, который производил более 100 тонн топлива в сутки – бензин А-95 и А-92, а также дизель. Завод находился в Кривом Роге. Продавали же фальсификат через сеть местных АЗС.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается:

Злоумышленники смешивали топливо с нефтяными компонентами низкого качества.

Получаемая смесь не отвечала никаким стандартам.

При этом подчеркивается: АЗС, которые торговали фальсификатом, подавали нулевую отчетность в Госналоговую службу. А кроме того, использовали договоры, товарно-транспортные накладные, сертификаты, паспорта качества с недостоверными сведениями.

"Во время проведения следственных действий обнаружены и изъяты документы, черновые записи, деньги. И топливо стоимостью более 4 млн грн", – говорится в сообщении.

Как подделывают топливо

В целом же способов "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, больше всего нелегальных АЗС в Украине обнаружено во Львовской области – 87. Что составляет сразу 20% от общего количества таких заправок в Украине.

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