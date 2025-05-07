На АЗС украинцам продавали фальсификат: где заправляли поддельным бензином

Украинские правоохранители разоблачили продажу поддельного топлива – в частности, бензина А-95 и дизеля. Сама подпольная заправка действовала в Обуховском районе киевской области. В настоящее время в деле состоялось судебное заседание: вина фигаранта была доказана в полном объеме и ему присудили штраф в 115 тыс. грн.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Также приговор предусматривает конфискацию и уничтожение поддельного топлива.

Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования составляет 1,2 млн грн.

Всего же, подчеркивается, было изъято 4,6 тыс. литров дизельного топлива и 8 тыс. литров бензина марки А-95. А также:

3 модульных АЗС;

4 топливораспределительных комплекса;

5 емкостей для хранения топлива;

финансово-хозяйственная документация;

компьютерная техника;

черновые записи.

Сама же подпольная АЗС, отмечается, работала с нарушением требований законодательства Украины. В частности, на ней отсутствовали:

лицензии на розничную торговлю горючим;

паспорта качества топлива;

документы о его происхождении.

Как подделівают топливо

В целом же, Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 мая все АЗС в Украине перешли на бензин с биоэтанолом (спирт). Ожидается, что цена топлива, не возрастет, а при соблюдении стандартов никакого вреда для авто не будет.

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