Украинцам на АЗС массово продают поддельное топливо: какой регион самый "опасный"

Больше всего нелегальных АЗС в Украине обнаружено во Львовской области – 87. Что составляет сразу 20% от общего количества таких заправок в Украине.

Видео дня

Об этом сообщает Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ). Отмечается, что в топ-5 регионов по количеству нелегальных АЗС входят:

Одесская область – 47 (11% от общего количества);

Киев и область – 44 (10%);

Ивано-Франковская – 34 (8%);

Днепропетровская области – 29 (7%).

"Несмотря на усилия государства, нелегальные АЗС продолжают функционировать. Подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу гражданам и окружающей инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Аналитики объяснили: теневые игроки рынка реализуют контрафактное топливо, избегают налогообложения. А кроме того:

выплачивают зарплаты "в конвертах";

грубо пренебрегают базовыми нормами безопасности.

"За счет этого они предлагают топливо по ценам, где ниже себестоимости. Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику и уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержания обороноспособности страны", – резюмировали в НАУ.

Как подделывают топливо

В целом же способов "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (19-25 мая) заправки не будут существенно менять стоимость топлива. При чем ни в сторону удешевления, ни и удорожания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки