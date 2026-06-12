Продукты в ЕС стоят столько же, как и в Украине: почему в европейских супермаркетах на самом деле так дешево

Несмотря на разницу в качестве почвы, оплате труда и масштабах производства, цены на продукты в Украине и некоторых странах Европейского Союза могут быть одинаковыми, что позволяет продукции из ЕС конкурировать с украинской. Причиной такой ситуации являются значительные субсидии, выделяемые европейским фермерам.

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Об этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил медиа. По его словам, до 60% дохода европейского фермера могут составлять именно дотации – за гектары, скот, экологические практики и другие направления работы.

Реальная сила украинского агросектора

Пендзин уверен, что украинский аграрный бизнес гораздо более конкурентоспособен и эффективен, чем польский, если лишить его европейских дотаций. Преимущество Украины основано на трех ключевых факторах:

качество почвы: в Украине производство базируется на плодородных черноземах , тогда как у поляков – преимущественно бедные песчаные почвы;

в Украине производство , тогда как у поляков – преимущественно бедные песчаные почвы; масштабы хозяйств: средняя площадь фермерского хозяйства в Украине составляет 81 гектар , что позволяет автоматизировать процессы, тогда как в Польше этот показатель – всего 9 гектаров ;

средняя площадь фермерского хозяйства в Украине составляет , что позволяет автоматизировать процессы, тогда как в Польше этот показатель – всего ; себестоимость труда: средняя заработная плата в агросекторе Польши составляет около 1800 долларов в месяц, что существенно удорожает их конечную продукцию по сравнению с украинской.

По логике свободного рынка, в таких условиях украинский продукт должен был бы быть значительно дешевле и легко вытеснил бы европейских конкурентов. Однако колоссальные субсидии из Брюсселя искусственно выравнивают цены на полках магазинов.

"Чей продукт должен быть более конкурентоспособным? Бесспорно, украинский. А мы видим одинаковые цены, потому что Брюссель мощно дотирует свое производство", — констатирует Пендзин.

Причина протестов на границе

Именно в этой экономической плоскости кроется истинная причина регулярных протестов и блокирования украинских границ польскими, французскими или немецкими аграриями. На самом деле они борются не против "дешевого зерна", а за сохранение собственного финансового статуса.

Потенциальная интеграция Украины в Европейский Союз пугает европейских фермеров из-за необходимости делить общие дотации.

"Основная проблема нашего движения в ЕС и того, почему нас так сильно не хотят видеть с нашей аграрной продукцией ни поляки, ни французы, ни немцы – по одной простой причине: придется делиться аграрными дотациями. А это очень больно и неприятно. Когда мы видим блокирование границ, нужно понимать – что они борются за свои деньги", — объяснил член Экономического дискуссионного клуба.

Таким образом, европейская дотационная политика создает искусственные условия на рынке продуктов питания. Пока украинский фермер выживает и работает исключительно за счет собственных ресурсов в условиях войны, его европейский коллега защищает свою зону комфорта, полностью обеспеченную субсидиями Брюсселя.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что британских фермеров возмутил импорт украинских яиц из-за более дешевой продукции и различных стандартов производства, в частности использования клеточного содержания. Однако Великобритания не вводит ограничений и продолжает импорт, ведь собственного производства не хватает, а спрос на яйца растет.

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