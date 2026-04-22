Британцев возмутили украинские яйца: почему фермеры выступили против импорта

Британские фермеры возмущены импортом украинских яиц из-за более дешевой продукции и различных стандартов производства, в частности использования клеточного содержания. Однако, Великобритания не вводит ограничений и продолжает импорт, ведь собственного производства не хватает, а спрос на яйца растет.

Об этом пишет The Economist. Местные фермеры открыто заявляют о якобы "нечестной конкуренции" и призывают пересмотреть условия импорта, которые после начала полномасштабной войны существенно изменили рынок.

Речь идет о последствиях решения, которое приняли Европейский Союз и Великобритания в 2022 году, тогда для поддержки Украины отменили пошлины и квоты на агропродукцию. Отмечается, что это позволило украинским производителям значительно нарастить экспорт, в том числе и на британский рынок.

За последний год Украина поставила в Британию около 200 миллионов яиц – это рекордный показатель. В результате страна стала ключевым поставщиком этой продукции. В то же время зависимость от импорта резко возросла:

импорт яиц с 2021 года фактически удвоился;

сегодня примерно каждое девятое яйцо в Британии – иностранного происхождения;

большинство таких поставок – именно из Украины.

Причина проста – внутреннее производство не успевает за спросом. Спрос на яйца в стране стабильно растет. За последние годы средний британец потребляет более 200 яиц в год – это значительно больше, чем раньше. В то же время производство сократилось из-за нескольких факторов.

Среди них – вспышка птичьего гриппа в 2021 году, уничтожение части поголовья кур и рост стоимости кормов и энергии после начала войны. В результате цены на яйца в стране существенно выросли, а рынок начал зависеть от импорта.

Именно здесь и возник конфликт, ведь британские фермеры считают, что украинские яйца создают неравные условия конкуренции. Основные претензии:

часть импортируемых яиц относится к классу B (с дефектами формы или тонкой скорлупой);

такая продукция дешевле и активно используется в производстве и ресторанном бизнесе;

украинские производители используют клеточное содержание кур, которое запрещено в Британии с 2012 года.

Именно последний пункт вызывает у них наибольшее возмущение. Эксперты объясняют, что проблема не только в ценах, а в разных правилах игры. По словам экономистки Яна Охрименко, украинская продукция может соответствовать санитарным требованиям импорта, однако стандарты благополучия животных и производства остаются менее жесткими, чем в Британии и ЕС.

Именно это позволяет производителям снижать себестоимость и предлагать более дешевый продукт. Несмотря на недовольство фермеров, Британия не спешит вводить ограничения. В отличие от ЕС, который частично вернул квоты, Великобритания сохранила беспошлинный режим для украинских яиц до 2028 года.

Правительству необходимо закрывать дефицит на рынке и сдерживать рост цен для потребителей. Ситуация вряд ли быстро изменится. С одной стороны, британские фермеры давят на власть и требуют "защиты". С другой, рынок нуждается в дешевой продукции, а Украина остается ключевым поставщиком.

