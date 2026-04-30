Продавал несуществующие авто для ВСУ за миллионы: в Эстонии задержали организатора масштабной аферы

Организатора масштабной мошеннической схемы по продаже несуществующих авто для ВСУ экстрадировали из Эстонии в Украину, где ему грозит до 12 лет заключения. Злоумышленники ежемесячно выманивали у военных более 5 млн грн, используя фейковые объявления и манипуляции доверием.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. С начала полномасштабной войны участники организованной группы активно использовали интернет-платформы для размещения объявлений о продаже автомобилей из Европы по значительно заниженным ценам.

Злоумышленники действовали профессионально, создавали фейковые профили, использовали вымышленные имена и легенды, представляясь таможенными брокерами, водителями автовозов, волонтерами или даже сотрудниками благотворительных организаций. Особенно часто они прикрывались именем известного фонда, чтобы вызвать доверие.

Потенциальным "покупателям" предлагали перечислить средства за якобы приобретение автомобиля, его доставку, растаможку или страхование. После получения денег связь с клиентами или прерывалась, или продолжалась только для новых требований оплат, но ни одного авто военные так и не получали.

Для усиления эффекта доверия аферисты создавали целую инфраструктуру обмана. Они формировали сети фейковых аккаунтов, которые оставляли "положительные отзывы", а также публиковали инсценированные видео якобы успешной передачи авто военным.

Особенно циничным элементом схемы было использование реальных военных. После получения подписки мошенники просили предоставить документы и записать видео-благодарность – якобы для отчетности. На самом деле эти видео использовались для введения в заблуждение других жертв, создавая иллюзию надежности.

В ходе расследования были задокументированы десятки эпизодов преступной деятельности и установлена роль каждого участника. Полученные незаконным путем средства злоумышленники легализовали, вкладывая их в недвижимость за рубежом, дорогие автомобили, ювелирные изделия и другие ценности.

Организатором схемы оказался гражданин Украины, который уже имел проблемы с законом как за рубежом, так и на родине. Ему ранее сообщали о подозрении в мошенничестве, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. После этого он скрывался за пределами страны и был объявлен в международный розыск.

Даже находясь за границей, фигурант продолжал координировать деятельность группы. Более того, он обсуждал возможность временного "снятия" с международного розыска, чтобы избежать задержания, разговоры были задокументированы правоохранителями.

После установления его местонахождения в Эстонии, местные правоохранительные органы задержали подозреваемого. В рамках международного сотрудничества и при участии Департамента международного полицейского сотрудничества его экстрадировали в Украину.

Сейчас фигуранту инкриминируют более 50 эпизодов преступной деятельности. Среди них – создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах, совершенное повторно и в условиях военного положения с использованием цифровых технологий.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд уже избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Сейчас правоохранители документируют деятельность других участников группировки, которые сейчас находятся за рубежом.

В частности, правоохранители отмечают, если вы или ваши знакомые стали жертвами подобных схем или имеете любую информацию, которая может помочь расследованию, следует немедленно обратиться к следователям. Каждое сообщение может стать ключевым для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Связаться с полицией можно по телефону горячей линии: +380 95 681 17 13.

