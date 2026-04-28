Притворялись женщинами и выманивали у военных деньги на "лечение": в Украине разоблачили мошеннический колл-центр

На Сумщине ликвидировали мошеннический колл-центр, который через фейковые анкеты женщин на сайтах знакомств выманивал деньги у военных якобы на дорогостоящее лечение. Организатором схемы оказался 22-летний парень, который вместе с тремя сообщниками обустроил отдельный офис, использовал поддельные медицинские документы и даже представлялся врачом для убеждения жертв.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. По информации правоохранителей, для реализации преступного плана фигуранты арендовали отдельное помещение, где обустроили полноценные рабочие места.

Именно оттуда они координировали свою деятельность, общались с потенциальными жертвами и контролировали поступление средств. Основной целевой аудиторией стали украинские военные. Мошенники сознательно выбирали именно эту категорию граждан, рассчитывая на эмоциональную уязвимость.

Злоумышленники создавали фейковые анкеты женщин на популярных сайтах знакомств. В профилях указывалось, что эти женщины якобы проживают в прифронтовых регионах, находятся в сложных жизненных обстоятельствах или нуждаются в поддержке. После установления контакта мошенники постепенно входили в доверие к военным, создавая иллюзию близких отношений.

Когда доверие было сформировано, аферисты переходили к главному этапу схемы – выманивания денег. Под предлогом тяжелой болезни, срочной операции или дорогостоящего лечения они просили у военных значительные суммы средств.

Для большей убедительности использовали поддельные медицинские документы – справки, выписки, результаты обследований и другие фальшивые бумаги, которые должны были создать впечатление реальной критической ситуации. Чтобы окончательно убедить жертв, организатор схемы иногда лично вступал в разговор и представлялся врачом.

Он подтверждал "серьезность диагноза", объяснял необходимость срочного лечения и убеждал в неотложности перевода средств. Особое внимание в этом деле привлекает возраст организатора. По данным следствия, им оказался 22-летний сумчанин, который не просто участвовал в схеме, а фактически руководил всей деятельностью группы.

Именно он организовал работу колл-центра, координировал других участников, контролировал финансовые потоки и лично подключался к общению с жертвами, когда нужно было усилить давление. К противоправной деятельности он привлек еще трех знакомых, которые выполняли различные роли – от ведения переписки до технического сопровождения и работы с банковскими счетами.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели санкционированные обыски как в самом помещении колл-центра, так и по местам жительства фигурантов. Во время следственных действий были изъяты:

компьютерная техника;

мобильные телефоны;

банковские карты;

SIM-карты;

денежные средства;

ювелирные изделия;

другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас следователи устанавливают всех пострадавших, а также точную сумму нанесенного ущерба. Не исключено, что количество обманутых военных может оказаться значительно больше, чем известно сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили на Львовщине хакерскую группу, которая взламывала и продавала игровые аккаунты Roblox. Общие убытки и доходы схемы достигли почти 10 млн грн.

