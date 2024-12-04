ПриватБанк отменил тарифы за обслуживания карт: кто может пользоваться бесплатно
Государственный ПриватБанк отменил тарифы за банковское обслуживание ІТ-предпринимателей. В частности, это касается обслуживания бизнес-счетов и карт.
Об этом сообщили в самом банке. Там напомнили: для ІТ-предпринимателей уже действует бесплатное открытие и обслуживание счета.
Кроме того, отмечается, для клиентов программы обслуживания ІТ-предпринимателей в ПриватБанке также открыты бесплатный валютообмен и почти круглосуточная продажа валюты. А помимо этого:
- бесплатные премиальные карты;
- простое управление финансами через мобильное приложение;
- "весь необходимый в работе ІТ-специалистов функционал".
Также, отмечается, для клиентов-предпринимателей IТ-отрасли действует продленная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты день в день без комиссии. А кроме того, упрощенный валютный контроль – "платежи до 400 000 грн (в эквиваленте) засчитываются автоматически".
"Фрилансеры, работающие на основании оферты из Upwork, Google, Payoneer и других платформ, могут пользоваться автоматизированной платформой передачи в банк документации ВЭД (внешнеэкономической деятельности. – Ред.)", – рассказали в ПриватБанке.
В то же время, там напомнили: открыть счет в банке, ІТ-предприниматели могут на сайте банка. А кроме того:
- через мобильное приложение Приват24 ;
- сервис еПредприниматель в Дії.
Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты
В то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
В банке отметили: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу. "Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".
Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить"
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ПриватБанк внедрил бесконтактное добавление карточек к кошельку Apple Pay – без ручного ввода реквизитов карты. Для этого следует открыть на iPhone приложение "Кошелек", нажать кнопку "добавить карту" и поднести банковскую карту к смартфону.
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