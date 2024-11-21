ПриватБанк обновил правила добавления карт к цифровым кошелькам: кого затронет изменение

Государственный ПриватБанк внедрил бесконтактное добавление карточек к кошельку Apple Pay – без ручного ввода реквизитов карты. Для этого следует открыть на iPhone приложение "Кошелек", нажать кнопку "добавить карту" и поднести банковскую карту к смартфону.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили: после этих действий кошелек автоматически считает все необходимые данные и карту станет можно использовать для оплаты через смартфон.

"Украинцы, пользующиеся цифровым кошельком Apple Pay, теперь смогут добавлять карты ПриватБанка без ручного ввода реквизитов. ПриватБанк настроил бесконтактное добавление собственных карточек к цифровому кошельку – для этого теперь нужно только поднести саму карту к смартфону", – говорится в сообщении.

В то же время, ранее в ПриватБанке сообщили, что изъятые или забытые в его банкоматах карты не возвращаются владельцам. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения проблемы нужно будет обращаться в банк, который выдал карту, – для ее восстановления.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась, что банкомат другого учреждения списал с ее карты деньги, но средства не выдал. В самом же банке ответили, что о проблеме знают, но для ее решения может понадобиться достаточно много времени – от 45 до 120 дней.

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