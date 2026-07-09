«ПриватБанк» обратился к клиентам: украинцам напомнили о важных правилах

В Украине активизировались мошенники, рассылающие фишинговые письма с вирусами, маскируя их под официальные сообщения от банков и государственных органов. Чтобы не потерять деньги и личные данные, не открывайте подозрительные вложения, используйте двухфакторную аутентификацию и обращайтесь в банк только через официальные каналы связи.

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Об этом сообщают в ПриватБанке. Там отмечают, что в последнее время бизнес-клиенты всё чаще получают электронные письма, которые лишь имитируют официальную корреспонденцию финансового учреждения. На самом же деле такие сообщения создают киберпреступники.

Как работает новая схема мошенничества

Мошенники рассылают электронные письма, в которых содержатся ссылки для скачивания документов или вложенные файлы. Чаще всего они маскируются под официальные PDF-документы, счета , уведомления или архивы с важными файлами. На самом деле после открытия такого документа или перехода по ссылке на компьютер устанавливается вредоносная программа.

Она позволяет злоумышленникам удаленно получить контроль над устройством, перехватывать пароли, электронные ключи, банковские данные и другую конфиденциальную информацию. Особенно опасны такие атаки для предприятий, ведь киберпреступники могут получить доступ к бухгалтерским программам, системам дистанционного банковского обслуживания и счетам компаний.

Финансовое учреждение подчеркивает, что все подобные сообщения являются фишинговыми. Они созданы исключительно мошенниками и не рассылаются банком.

Основная цель таких писем — заставить человека самостоятельно установить вредоносное программное обеспечение или перейти на поддельный сайт, где пользователь может ввести свои логины, пароли или другие персональные данные. Если клиент получил подобное сообщение, рекомендуется не открывать его и не запускать вложенные файлы.

Что делать, если вы получили подозрительное письмо

В "ПриватБанке" призывают сообщать обо всех случаях получения таких писем через официальные каналы связи банка. Также бизнес-клиенты могут самостоятельно сообщить о мошенничестве через приложение "Приват24 для бизнеса".

Для этого необходимо перейти в раздел "Коммуникации", после чего выбрать пункт "Подать заявку о мошенничестве". Специалисты банка оперативно анализируют такие сообщения и принимают меры по противодействию киберпреступникам.

Специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила цифровой безопасности, которые значительно снижают риск потери средств. Прежде всего, не следует хранить электронные подписи, ключи или пароли на персональном компьютере, в браузерах или других программах.

Для подтверждения платежей желательно использовать современные защищенные инструменты, в частности квалифицированную электронную подпись SmartID. Перед открытием любых писем необходимо внимательно проверять адрес отправителя и информацию исключительно на официальных сайтах учреждений.

Если возникают сомнения, лучше обратиться в службу поддержки через официальные контакты. Не менее важно никогда не загружать вложения от неизвестных отправителей и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если сообщение выглядит правдоподобно.

Пользователям также рекомендуется установить лицензионный антивирус и регулярно обновлять его базы, активировать двухфакторную аутентификацию для электронной почты и банковских сервисов, использовать сложные уникальные пароли для разных аккаунтов и не повторять их на разных сайтах. Отдельно стоит позаботиться о безопасности мобильного номера — ограничить или полностью запретить удаленную замену SIM-карты у мобильного оператора и зарегистрировать номер как персонифицированный.

Правила безопасности для владельцев банковских карт

В банке также напоминают об основных правилах финансовой безопасности для физических лиц. Никогда не сообщайте PIN-код, CVV-код, пароли или другие реквизиты карты посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками банка. Сотрудники банков никогда не звонят с просьбой сообщить такие данные.

Банковские карты нельзя оставлять без присмотра или записывать ПИН-код непосредственно на карте или рядом с ней. Если поступает звонок с неизвестного номера, во время которого собеседник просит назвать реквизиты карты или другую финансовую информацию, разговор необходимо немедленно прервать.

В случае сомнений следует самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру. Финансовые операции рекомендуется осуществлять только через защищенные интернет-соединения. Использование открытых публичных сетей Wi-Fi для доступа к банковским приложениям значительно повышает риск кражи персональных данных.

Также желательно активировать на смартфоне биометрическую защиту — распознавание лица или отпечатка пальца. Отмечается, что это поможет защитить личную информацию в случае потери или кражи устройства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники начали распространять фальшивые сообщения о якобы выплачиваемой компенсации за длительные отключения электроэнергии, чтобы выудить банковские данные украинцев. Не переходите по подозрительным ссылкам и никому не сообщайте реквизиты карты, логин, пароль, PIN-код или CVV, ведь это может привести к потере всех средств

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