ПриватБанк обратился к клиентам: какое нововведение ждет украинцев с 1 января

Украинский ПриватБанк начнет брать со своих клиентов деньги за доставку банковских карт. Если раньше они имели шесть бесплатных перевыпусков, но уже с 1 января услуга станет платной как для Украины (80 гривен), так и за рубежом.

В ПриватБанке сообщили о возможности заказа физических карт с доставкой по Украине и за границу (в 48 стран). Сейчас клиентам доступны два типа карт:

Мгновенные (нового образца): неперсонализированные, имеют чип и магнитную ленту, без печати CVV-кода.

неперсонализированные, имеют чип и магнитную ленту, без печати CVV-кода. Премиальные: персонализированные, с чипом, без печати CVV-кода.

Изменения в тарифах

Ранее клиенты могли бесплатно заказать до 6 карт в год. Однако с 1 января 2026 года планируется введение фиксированного тарифа на доставку по Украине — 80 грн (с НДС). Для перевыпущенных карт стоимость будет рассчитываться по отдельным тарифам.

Как заказать доставку

Оформить заявку можно через приложение "Приват24". Алгоритм действий:

Перейдите в меню "Все карты". Выберите нужную карту и откройте ее настройки. Нажмите кнопку "Заказать карту".

Сроки доставки по Украине ("Новая почта", почтоматы) составляют 1 день. Международная доставка занимает от 7 до 14 дней ("Новая почта") или от 7 до 30 дней ("Укрпочта").

Активация и безопасность

После получения карту необходимо активировать в "Приват24". Чтобы это сделать, нужно:

зайти в настройки карты;

выбрать: " Операции с картой " → " Перевыпустить карту " → " Пластик ";

" → " " → " "; введите номер карты и нажмите "Активировать".

Обязательно проверяйте целостность упаковки (полиэтиленовый пакет или фирменная упаковка почты). Если вы заметили повреждения, не активируйте карту — обратитесь на горячую линию 3700 или в чат "Помощь Онлайн".

Как уже сообщал OBOZ.UA, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. Настоятельно рекомендуется заменить карту нескольким категориям украинцев, особенно тем, кто столкнулся с мошенниками, у кого поврежден пластик или менялись личные данные.

