ПриватБанк обновил правила обмена старых долларов: за что теперь ему нужно платить 10%

Во всех отделениях ПриватБанка начали обменивать значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты – в т. ч. доллары – по принципу инкассо. Т. е. за отдельную плату.

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Размер комиссии зафиксировали в процентах, рассказали в самом банке OBOZ.UA. Он составляет 10% от обмениваемой суммы. То есть, если вы обмениваете 1 000 долларов, банку придется отдать в виде комиссии 100 долларов.

Также в кассе могут попросить заплатить за проверку купюры на подлинность. Однако только в том случае, если если купюра находится в таком состоянии, что не понятно сразу, настоящая ли она.

"Это 50 коп. за купюру. Но не менее 100 грн [в целом]", – отметили в банке.

То есть если вам нужно проверить на подлинность одну купюру, вы заплатите 100 грн. За проверку 200 купюр также нужно будет заплатить 100 грн (0,5 грн х 200 = 100 грн). А за каждую последующую купюру (начиная с 201-й) нужно доплачивать по 50 копеек.

При этом, рассказали в банке ранее, сумму, получившуюся после обмена, зачисляют на валютную карту клиента. Для чего достаточно оформить виртуальную карту.

Какие купюры обменивают по принципу инкассо

На инкассо должны принимать поврежденные банкноты. В частности:

разорваны (разрезаны) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения на портрете, оптически изменяющиеся элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.

Все остальные купюры должны принимать без дополнительной платы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы жалуются на качество выдаваемых ПриватБанком долларов. В частности, клиентка учреждения в Одессе сообщила, что в отделении ей выдали старые банкноты, которые во многих сервисах и магазинах у нее отказываются принимать.

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