ПриватБанк выдает "плохие" доллары: клиент пожаловался, что в других местах его купюры не хотят принимать

Украинцы продолжают жаловаться на качество выдаваемых ПриватБанком долларов. На этот раз инцидент произошел в Одессе – клиентка учреждения сообщила, что в отделении ей выдали старые банкноты, которые во многих сервисах и магазинах у нее отказываются принимать.

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Об этом говорится в жалобе на специализированном форуме "Минфин". Ее автор отмечает: обменять же такие банкноты соглашаются лишь обменники, однако по заниженному курсу.

"Я и мама заказали по 2 600 у. е. В итоге все купюры старые, многие сервисы/магазины отказываются принимать, а в тех обменниках предлагают обмен по заниженному курсу", – говорится в жалобе.

Подчеркивается: такое происходит постоянно. И "судя по отзывам, по всем областям".

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке на жалобу отреагировали. В частности, отметили, что выдача валюты производится согласно действующим требованиям НБУ. Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны как для покупки, так и для продажи, "без ограничений по году выпуска банкнот и их номиналу".

"В отделении банка выдаются предварительно прошедшие проверку купюры. Соответственно, во время выдачи предлагаются платежные купюры", – сказали в банке.

В то же время там отметили, что клиенты не обязаны принимать купюры, которые им предлагает кассир. "Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться принимать ее", – отметили в банке.

Не первая жалоба

Отметим, это не первая подобная жалоба на качество долларов, которые выдает ПриватБанк. К примеру, в октябре один из клиентов банка жаловался, что в нем выдают исключительно старые банкноты либо низкого качества.

А в конце 2023 года клиент из Чернигова пожаловался, что не может получить долларовые купюры хорошего качества. По его словам, сами сотрудники банка называют имеющиеся банкноты "мусором" и сетуют, что ничего не могут поделать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиентка ПриватБанка сообщила о блокировании снятия наличных за границей. По ее словам, причиной стало подозрение, что деньги хотел снять другой человек. В самом банке подтвердили такую практику, отметив: учреждение должно быть уверено, что средства снимает именно владелец карты.

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