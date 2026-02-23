ПриватБанк обновил функционал Приват24: что изменилось в приложении

Клииенты ПриватБанка получили возможность оформлять eSIM мобильных операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell в приложении Приват 24. Утверждается, что процедура не будет длительной – уложиться можно будет в несколько минут.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили: цифровая "симка" будет полезна прежде всего при повреждении или недоступности приобретения физической SIM-карты.

"Пользователи Приват24 могут подключиться к услугам связи всех ведущих украинских мобильных операторов за несколько минут. Оформить eSIM можно прямо в приложении", – говорится в сообщении.

Как подключить eSIM в Приват 24

Для того же, чтобы воспользоваться функцией, отметили в банке, прежде всего следует убедится, что ваш телефон поддерживает соответствующую технологию. После этого в Приват 24 нужно:

Перейти в сервис eSIM.

Выбрать оператора и доступный тариф.

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

Прежде всего рекомендуется поменять карту тем, кто столкнулся с мошенниками. А также тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинцы получили возможность отслеживать прохождение своих банковских платежей – в режиме 24/7. Для этого с 1 декабря 2025 года Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП).

