ПриватБанк изменил тарифы на часть денежных переводов: какая теперь комиссия

Государственный ПриватБанк изменил тарифы на денежные переводы через систему SWIFT. Теперь комиссия будет одинаковой для пересылки денег по Украине и за границу – 0,5% от суммы перевода.

Следует также учитывать, что если сумма небольшая, минимальная комиссия составит 5 грн. А максимально могут списать не более 100 долларов (в гривне по курсу НБУ), сообщили в ПриватБанке.

Новый единый тариф стал вдвое ниже того, что действовал для украинцев ранее. Кроме того, была уменьшена максимальная сумма комиссии. Ранее она составляла 500 долларов, что впятеро выше нынешних расценок, отметил член правления "Привата" по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

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Кроме того, часть SWIFT-переводов освобождена от комиссии. Так, плата не взымается с переводов:

на покупку товаров для ВСУ;

для оплаты лечения.

Как отправить SWIFT-перевод в ПриватБанке – инструкция

SWIFT-переводы доступны в онлайн-банкинге. Для этого в первую очередь нужно зайти в приложение "Приват24" и авторизоваться в системе. Далее следует:

выбрать меню "Сервисы" в нижней части экрана;

в меню нажать на пункт "Переводы";

на следующем экране появится возможность выбрать "SWIFT";

далее потребуется указать страну получения перевода, валюту и сумму;

после этого нужно заполнить реквизиты получателя (можно загрузить как файл или ввести вручную);

в конце нужно проверить данные и нажать "Оплатить" (система может потребовать введения одноразового пароля из SMS в целях безопасности).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы продолжают жаловаться на долларовые купюры, которые выдают в кассах ПриватБанка. Особенно часто претензии возникают в выдаче банкнот 1996 года печати или же немного потрепанных долларов.

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