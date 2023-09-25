Украинцев возмутили доллары из ПриватБанка: какие банкноты точно нельзя брать

Украинцы продолжают жаловаться на долларовые купюры, которые выдают в кассах государственного ПриватБанка. Особенно часто претензии возникают в выдаче банкнот 1996 года печати или же немного потрепанных баксов. Однако банки имеют полное право выдавать клиентам старые доллары, если те не были сильно повреждены и не имеют значительных признаков износа (перечень признаков недействительных банкнот – ниже).

Одну из таких жалоб оставила клиентка банка на специализированном форуме. По ее словам, банк не только выдал купюры старого образца, но и отказался принимать их назад.

"Заказали в "Привате" валюту. Пришли забирать. Нам выдали купюрами старого образца. Ну, ок! Но при обмене купюр старого образца (как выяснилось) мы теряем 20%... На 300 долларах – 60! Это как? Ну, ладно. Решили не терять деньги и вернуть на счет. Пришли в отделение, где получали, а они отказываются их брать! Мол, купюры старого образца, и мы их взять не можем... Когда начали возмущаться и требовать поднять видеозапись выдачи – взяли... Почему, положив на счет свои деньги, мы не можем их забрать или вынуждены терять?" – рассказала клиентка.

Видео дня

В ответ в ПриватБанке заверили, что выдают и принимают инвалюту исключительно по правилам, которые установил Национальный банк (НБУ). "Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Также отметим, что в отделении банка выдаются купюры, которые предварительно прошли проверку, соответственно, во время выдачи предлагаются платежные купюры. В случае если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", – ответили в банке.

Какие доллары нельзя брать в обменниках и банках

Банки и обменники обязаны принимать купюры без комиссии, если они не имеют признаков сильного износа – независимо от года выпуска. То же касается и выдачи банкнот клиентов. То есть финучреждения не имеют права выдавать исключительно купюры инвалюты, которые:

1. Имеют один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части банкноты;

поврежденные элементы дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

измененный первоначальный цвет бумаги и/или изображений;

пятна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

общие загрязнения, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие банкноты (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

явные типографские недостатки.

2. Банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Как говорится в материале OBOZREVATEL, ПриватБанк, как и все другие банки и небанковские обменники, согласно решению НБУ обязан принимать "с рук" банкноты с незначительными повреждениями. Такое правило НБУ ввел после длительного скандала, когда банки и обменники требовали от украинцев платить комиссию за продажу немного потрепанных баксов. То же касалось купюр 1996 года выпуска.

Вся эта валюта на самом деле считается действительной. А потому НБУ и постановил: банки и обменники обязаны принимать такие банкноты. Вот только банкам и обменникам тоже нужно куда-то девать валюту, которую они получают от клиентов. Получается, что теперь и самим украинцам выдают старые купюры или банкноты с пятнами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, в Украине в октябре ожидается стабильный курс доллара. Стоимость наличного бакса останется в уже привычном диапазоне около 39,7-38,3 грн/$.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!