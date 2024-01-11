ПриватБанк изменил функционал Приват24: что появилось

ПриватБанк запустил в Приват24 новую услугу для волонтерских сборов и накоплений, а также управления собственными финансами – Конверты. В сети ее уже прозвали "убийцей Банок" – имея ввиду, очевидно, аналогичную услугу Банка від monobank.

Видео дня

О запуске сообщили в самом ПриватБанке. Ожидается, что Конверты помогут:

волонтерам быстро собирать донаты;

всем клиентам – откладывать собственные средства на важные цели и управлять финансами.

"При этом из Конверта можно тратить средства напрямую, не переводя их на карту – добавить конверт в кошелек Google Pay или Apple Pay. Также из конвертов можно свободно переводить средства на свои карты, карточки других лиц и даже на конверты друзей, знакомых, членов семьи и т.д.", – говорится в сообщении.

Как работают Конверты

Как объяснили в банке, чтобы собрать необходимую сумму донатов, нужно добавить в конверт описание сбора, соответствующего изображения и пошерить его в социальных сетях. При этом:

его можно пополнить как обычную карту;

все участники сбора будут видеть его цель и прогресс достижения цели.

Для планирования же собственных финансов или накопления на важные цели можно открыть необходимое количество конвертов. Также можно собирать с семьей или друзьями на какую-либо общую цель.

Как открыть Конверт

Открыть свой конверт можно прямо в Приват24 – через меню Конверты или меню Кошелек. Там нужно нажать "Создать Конверт", после чего:

выбрать или написать название Конверта;

указать валюту;

добавить цель сбора – при желании, сумму и дату окончания;

подписать заявление;

выбрать дизайн.

"Пополнить Конверт можно переводом из любых карт. Либо наличными в терминалах самообслуживания", – рассказали в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ПриватБанк увеличил срок бесплатной доставки платежных карт своим клиентам – до конца апреля 2024 года. Сама доставка будет осуществляться "Новой почтой" (Nova) – при чем, как по всей Украине, так и в 6 стран Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!