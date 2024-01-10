В ПриватБанке приняли решение по доставке карт: касается клиентов как в Украине, так и за границей

ПриватБанк увеличил срок бесплатной доставки платежных карт своим клиентам – до конца апреля 2024 года. Сама доставка будет осуществляться "Новой почтой" (Nova) – при чем, как по всей Украине, так и в 6 стран Европы.

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Об этом сообщили в самом банке. Отметив, что бесплатная доставка доступна всем клиентам, которые:

перевыпустили действующую платежную карту;

открыли новую цифровую карту через Приват24.

"Клиенты ПриватБанка до конца апреля 2024 года смогут получить бесплатно банковскую карту с доставкой Новой почтой по всей Украине. Или через курьера Nova Post в любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии", – говорится в сообщении.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно оформить заявку в Приват24 на получение новой карты или перевыпуск действующей. После чего:

получить карту в отделении или почтомате "Новой Почты" – если вы находитесь в Украине;

если же за границей – через курьера.

Срок действия карт увеличен

При этом в банке напомнили, что с начала войны был продлен срок действия всех платежных карт. Что позволяет использовать их для:

оплаты товаров и услуг в торговой сети;

снятия наличных.

ПриватБанк внес изменения в правила переводов на карту

В то же время, ПриватБанк предупредил пользователей об изменениях в переводах с карты на карту. Так, теперь можно получать SWIFT-переводы в швейцарских франках и евро без дополнительной комиссии.

В банке объяснили, что эти изменения создадут удобства клиентам, которые сейчас находятся в европейских странах из-за войны и помогают родным, близким и ВСУ в Украине.

"Открытие новых корреспондентских счетов банка позволяет клиентам отправлять в ПриватБанк SWIFT-переводы физических лиц в швейцарских франках и евро через Citibank EUROPE PLC. без дополнительной комиссии", – рассказали там.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же клиентка ПриватБанка сообщила о блокировании снятия наличных за границей. По ее словам, причиной стало подозрение, что деньги хотел снять другой человек. В самом банке подтвердили такую практику, отметив: учреждение должно быть уверено, что средства снимает именно владелец карты.

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