Приват, Ощадбанк, Monobank: какие банки больше всех увеличили зарплату персонала и вознаграждение руководству
Украинские банки в прошлом году увеличили свои расходы на зарплату персонала на 19% (на 8 млрд грн): с 42 млрд грн в 2023 году до 50 млрд грн в 2024 году. Эти данные содержатся в последней отчетности Нацбанка.
В денежном измерении наибольший рост зарплатных выплат зафиксирован в банках с большой сетью отделений, персонала, обслуживающих население:
- Приватбанк – на 1,3 млрд грн (на 16,3%), до 9,3 млрд грн;
- Ощадбанк – на 835 млн грн (на 16,1%) до 6,5 млрд грн;
- Укргазбанк – на 730,9 млн грн (на 29,2%), до 3,1 млрд грн;
- ПУМБ – на 729 млн грн (на 24,1%) до 3,6 млрд грн;
- Райффайзен Банк – на 525,9 млн грн (на 16,7%), до 3,5 млрд грн.
Те же розничные банки сформировали и ТОП-10 крупнейших зарплатных фондов. В процентах наибольшее увеличение фондов зарплат зафиксировано у меньших структур. В Банке 3/4 – сразу в 2,5 раза (до 176,4 млн грн), Асвио Банке – в 2,4 раза (до 252,9 млн грн), РВС Банке – в 2,3 раза (до 169 млн грн).
Да и сокращение зарплатных расходов тоже не было, и самое важное в абсолютных значениях в банках с иностранным капиталом:
- Ситибанк – на 14,4 млн грн (на 5,6%), до 244,3 млн грн;
- ИНГ Банк – на 8,4 млн грн (на 4,2%), до 191,2 млн грн;
- Мотор-банк – на 5 млн грн (на 10,1%), до 45,6 млн грн.
Всего в прошлом году на зарплатах работникам сэкономили только 6 банков из 61, остальные 55 только наращивали эти отчисления.
В то же время банки сокращали или приостанавливали работу своих отделений. Кто-то из-за оккупации наших территорий врагом, кто-то по другим причинам. Согласно данным Нацбанка, в целом количество структурных подразделений в 2024 году сократилось с 5099 до 4982, то есть на 2,3% (на 177 точек).
Больше всего сеть отделений уменьшила следующая пятерка структур:
- Ощадбанк – на 32 (на 2,7%), до 1150 подразделений;
- Приватбанк – на 25 (на 2,2%), до 1107 подразделений;
- Креди Агриколь Банк – на 14 (на 10%), до 126 подразделений;
- Полтава-банк – на 9 (на 11%), до 73 подразделений;
- Коминбанк – на 9 (на 15,8%) до 48 подразделений.
Обстоятельства могут быть разными: кто навсегда закрывает отделения, а кто приостанавливает работу на время. Но в ТОП-10 остались крупнейшие обслуживающие население банки.
Закрывая/останавливая работу отделений банки в лучшем случае только сокращают зарплаты или переводят на другие места работы, а в худшем – увольняют специалистов. К примеру, в ПриватБанке OBOZ.UA сообщили, что на текущий момент численность реально работающих сотрудников (за исключением людей, находящихся в декретном или других длительных отпусках) составляет 17,1 тыс. человек. Притом что в начале 2024-го этот госбанк говорил о численности персонала в 18,3 тыс. чел.
Но в целом на банковских специалистов остается стабильный спрос со стороны работодателей. А вышеупомянутое общее увеличение расходов на персонал в банках объясняют разными причинами: от расширения определенных подразделений (прежде всего по кредитованию малого/среднего бизнеса, финансового мониторинга, комплаенса и т.п.) до увеличения окладов сотрудникам – как из-за инфляции, так и из-за дефицита кадров, который усилился в военное время. К тому же есть банки, которые продолжают открывать новые отделения и нанимать новый персонал.
Всего из 61 украинского банка уменьшение сети зафиксировано у 21, у 19 банков не произошло никаких изменений по количеству подразделений, 9 банков как не имели их вообще, так и не открыли ни одного отделения в 2024 году и 12 банков увеличили их численность.
Наибольшее увеличение сети подразделений зафиксировано в такой пятерке:
- Аккордбанк – на 6 (на 4,1%), до 152 подразделений;
- Асвио Банк – на 3 (на 6,8%) до 47 подразделений;
- Радабанк – на 3 (на 10,7%), до 31 подразделения;
- ПУМБ – на 2 (на 0,9%) до 223 подразделений;
- МТБ Банк – на 2 (на 4,4%) до 47 подразделений.
Интересно, что увеличивая общие зарплатные расходы, финучреждения одновременно наращивают свои расходы по статье "Прочие административные и операционные расходы". Нацбанк давал официальные объяснения по ее составляющим и сообщил, что именно сюда входят вознаграждения, в том числе для топ-менеджмента банка – членов/председателей правлений и наблюдательных советов. А во многих банках именно это вознаграждение составляет большую часть "прочих админзатрат".
По итогам 2024 года "Прочие административные и операционные расходы" в нашей банковской системе выросли на 6,2% и составили на 1 января 2025-го 41,7 млрд грн. То есть находятся рядом с общей суммой зарплатного фонда в 50 млрд грн.
В деньгах за 2024 год наибольший рост расходов по этому показателю показала следующая пятерка.
- Ощадбанк – на 1,5 млрд грн (на 43,2%), до 4,9 млрд грн;
- Универсал Банк – на 611 млн грн (на 7,9%), до 8,3 млрд грн;
- А-Банк – на 392,8 млн грн (на 39%), до 1,4 млрд грн;
- ПУМБ – на 287,9 млн грн (на 25,8%), до 1,4 млрд грн;
- ТАСкомбанк – на 175,7 млн грн (на 23,8%), до 913,1 млн грн.
А в процентах самый большой прирост у меньших структур, в частности, у Международного инвестбанка семьи экс-президента Петра Порошенко, о котором писал OBOZ.UA, – сразу в 6,6 раза (до 201,1 млн грн), а также Европромбанка – в 4,2 раза (до 64,6 млн грн), банка "Траст-Капитал" – в 3,5 раза (до 3,9 млн грн).
Состав ТОП-10 по "другим админзатратам" изменился на одном банке: десятку оставил одесский Банк "Южный", занимавший последнюю строчку в этом рейтинге, и ее занял ТАСкомбанк бизнесмена Сергея Тигипко (владение 99,93% акций). В то же время другая структура Тигипко возглавила этот ТОП – Универсал Банк (100% владения), известная проектом monobank, опередив Приватбанк (24 млн вкладчиков физлиц и 1,1 тыс. отделений). Госбанк сократил этот вид расходов на 700 млн грн (на 8%) – до 8,1 млрд грн и занял второе место, а Универсал с 9,2 млн вкладчиками физлицами и только 13 отделениями закрепился на первом с 8,3 млрд грн.
Еще ПУМБ поднялся с 8 места на 7-е, А – Банк — с девятого на восьмое, потому что государственный Укрэксимбанк опустится с 7 на 9 строчку.
В деньгах наибольшее сокращение этих расходов зафиксировано у такой пятерки:
- Приватбанк – на 700 млн грн (на 8%), до 8,1 млрд грн;
- Сенс Банк – на 415 млн грн (на 13,8%), до 2,5 млрд грн;
- Райффайзен Банк – на 256 млн грн (на 11,5%) до 2,3 млрд грн;
- Ситибанк – на 130,3 млн грн (на 19,9%), до 524,9 млн грн;
- ОТП Банк – на 129,4 млн грн (на 17,1%), до 627,6 млн грн
А в процентах: Первый инвестбанк – уменьшение на 65,9% (до 12,6 млн грн), банк "Авангард" – на 62,8% (до 42,9 млн грн), Мотор-Банк – на 47,4% (до 13 млн грн). В целом увеличение "других админзатрат" по итогам 2024 года произошло в 41 банке из 61-го, а уменьшение – в 20.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта 2025 года не ожидаются изменения зарплаты военных. В то же время изменения коснутся курсантов первых-вторых курсов, которые смогут получать выплаты на уровне минимальной зарплаты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!