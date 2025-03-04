Приват, Ощадбанк, Monobank: какие банки больше всех увеличили зарплату персонала и вознаграждение руководству

Украинские банки в прошлом году увеличили свои расходы на зарплату персонала на 19% (на 8 млрд грн): с 42 млрд грн в 2023 году до 50 млрд грн в 2024 году. Эти данные содержатся в последней отчетности Нацбанка.

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В денежном измерении наибольший рост зарплатных выплат зафиксирован в банках с большой сетью отделений, персонала, обслуживающих население:

Приватбанк – на 1,3 млрд грн (на 16,3%), до 9,3 млрд грн; Ощадбанк – на 835 млн грн (на 16,1%) до 6,5 млрд грн; Укргазбанк – на 730,9 млн грн (на 29,2%), до 3,1 млрд грн; ПУМБ – на 729 млн грн (на 24,1%) до 3,6 млрд грн; Райффайзен Банк – на 525,9 млн грн (на 16,7%), до 3,5 млрд грн.

Те же розничные банки сформировали и ТОП-10 крупнейших зарплатных фондов. В процентах наибольшее увеличение фондов зарплат зафиксировано у меньших структур. В Банке 3/4 – сразу в 2,5 раза (до 176,4 млн грн), Асвио Банке – в 2,4 раза (до 252,9 млн грн), РВС Банке – в 2,3 раза (до 169 млн грн).

Да и сокращение зарплатных расходов тоже не было, и самое важное в абсолютных значениях в банках с иностранным капиталом:

Ситибанк – на 14,4 млн грн (на 5,6%), до 244,3 млн грн; ИНГ Банк – на 8,4 млн грн (на 4,2%), до 191,2 млн грн; Мотор-банк – на 5 млн грн (на 10,1%), до 45,6 млн грн.

Всего в прошлом году на зарплатах работникам сэкономили только 6 банков из 61, остальные 55 только наращивали эти отчисления.

В то же время банки сокращали или приостанавливали работу своих отделений. Кто-то из-за оккупации наших территорий врагом, кто-то по другим причинам. Согласно данным Нацбанка, в целом количество структурных подразделений в 2024 году сократилось с 5099 до 4982, то есть на 2,3% (на 177 точек).

Больше всего сеть отделений уменьшила следующая пятерка структур:

Ощадбанк – на 32 (на 2,7%), до 1150 подразделений; Приватбанк – на 25 (на 2,2%), до 1107 подразделений; Креди Агриколь Банк – на 14 (на 10%), до 126 подразделений; Полтава-банк – на 9 (на 11%), до 73 подразделений; Коминбанк – на 9 (на 15,8%) до 48 подразделений.

Обстоятельства могут быть разными: кто навсегда закрывает отделения, а кто приостанавливает работу на время. Но в ТОП-10 остались крупнейшие обслуживающие население банки.

Закрывая/останавливая работу отделений банки в лучшем случае только сокращают зарплаты или переводят на другие места работы, а в худшем – увольняют специалистов. К примеру, в ПриватБанке OBOZ.UA сообщили, что на текущий момент численность реально работающих сотрудников (за исключением людей, находящихся в декретном или других длительных отпусках) составляет 17,1 тыс. человек. Притом что в начале 2024-го этот госбанк говорил о численности персонала в 18,3 тыс. чел.

Но в целом на банковских специалистов остается стабильный спрос со стороны работодателей. А вышеупомянутое общее увеличение расходов на персонал в банках объясняют разными причинами: от расширения определенных подразделений (прежде всего по кредитованию малого/среднего бизнеса, финансового мониторинга, комплаенса и т.п.) до увеличения окладов сотрудникам – как из-за инфляции, так и из-за дефицита кадров, который усилился в военное время. К тому же есть банки, которые продолжают открывать новые отделения и нанимать новый персонал.

Всего из 61 украинского банка уменьшение сети зафиксировано у 21, у 19 банков не произошло никаких изменений по количеству подразделений, 9 банков как не имели их вообще, так и не открыли ни одного отделения в 2024 году и 12 банков увеличили их численность.

Наибольшее увеличение сети подразделений зафиксировано в такой пятерке:

Аккордбанк – на 6 (на 4,1%), до 152 подразделений; Асвио Банк – на 3 (на 6,8%) до 47 подразделений; Радабанк – на 3 (на 10,7%), до 31 подразделения; ПУМБ – на 2 (на 0,9%) до 223 подразделений; МТБ Банк – на 2 (на 4,4%) до 47 подразделений.

Интересно, что увеличивая общие зарплатные расходы, финучреждения одновременно наращивают свои расходы по статье "Прочие административные и операционные расходы". Нацбанк давал официальные объяснения по ее составляющим и сообщил, что именно сюда входят вознаграждения, в том числе для топ-менеджмента банка – членов/председателей правлений и наблюдательных советов. А во многих банках именно это вознаграждение составляет большую часть "прочих админзатрат".

По итогам 2024 года "Прочие административные и операционные расходы" в нашей банковской системе выросли на 6,2% и составили на 1 января 2025-го 41,7 млрд грн. То есть находятся рядом с общей суммой зарплатного фонда в 50 млрд грн.

В деньгах за 2024 год наибольший рост расходов по этому показателю показала следующая пятерка.

Ощадбанк – на 1,5 млрд грн (на 43,2%), до 4,9 млрд грн; Универсал Банк – на 611 млн грн (на 7,9%), до 8,3 млрд грн; А-Банк – на 392,8 млн грн (на 39%), до 1,4 млрд грн; ПУМБ – на 287,9 млн грн (на 25,8%), до 1,4 млрд грн; ТАСкомбанк – на 175,7 млн грн (на 23,8%), до 913,1 млн грн.

А в процентах самый большой прирост у меньших структур, в частности, у Международного инвестбанка семьи экс-президента Петра Порошенко, о котором писал OBOZ.UA, – сразу в 6,6 раза (до 201,1 млн грн), а также Европромбанка – в 4,2 раза (до 64,6 млн грн), банка "Траст-Капитал" – в 3,5 раза (до 3,9 млн грн).

Состав ТОП-10 по "другим админзатратам" изменился на одном банке: десятку оставил одесский Банк "Южный", занимавший последнюю строчку в этом рейтинге, и ее занял ТАСкомбанк бизнесмена Сергея Тигипко (владение 99,93% акций). В то же время другая структура Тигипко возглавила этот ТОП – Универсал Банк (100% владения), известная проектом monobank, опередив Приватбанк (24 млн вкладчиков физлиц и 1,1 тыс. отделений). Госбанк сократил этот вид расходов на 700 млн грн (на 8%) – до 8,1 млрд грн и занял второе место, а Универсал с 9,2 млн вкладчиками физлицами и только 13 отделениями закрепился на первом с 8,3 млрд грн.

Еще ПУМБ поднялся с 8 места на 7-е, А – Банк — с девятого на восьмое, потому что государственный Укрэксимбанк опустится с 7 на 9 строчку.

В деньгах наибольшее сокращение этих расходов зафиксировано у такой пятерки:

Приватбанк – на 700 млн грн (на 8%), до 8,1 млрд грн; Сенс Банк – на 415 млн грн (на 13,8%), до 2,5 млрд грн; Райффайзен Банк – на 256 млн грн (на 11,5%) до 2,3 млрд грн; Ситибанк – на 130,3 млн грн (на 19,9%), до 524,9 млн грн; ОТП Банк – на 129,4 млн грн (на 17,1%), до 627,6 млн грн

А в процентах: Первый инвестбанк – уменьшение на 65,9% (до 12,6 млн грн), банк "Авангард" – на 62,8% (до 42,9 млн грн), Мотор-Банк – на 47,4% (до 13 млн грн). В целом увеличение "других админзатрат" по итогам 2024 года произошло в 41 банке из 61-го, а уменьшение – в 20.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта 2025 года не ожидаются изменения зарплаты военных. В то же время изменения коснутся курсантов первых-вторых курсов, которые смогут получать выплаты на уровне минимальной зарплаты.

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