НБУ ответил, национализируют ли банк Порошенко из-за санкций

Нацбанк планирует в I квартале 2025 года выездную проверку Международного инвестиционного банка (МИБ), в котором народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко владеет 64,98% акций, и даже до ее завершения может временно лишить политика права голоса в финучреждении.

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Об этом в ответе на официальный запрос интернет-издания OBOZ.UA сообщила пресс-служба Национального банка. Регулятор уточнил, что проверка будет касаться вопросов финансового мониторинга, где максимальный штраф за нарушение составляет 135,15 млн грн – то есть около трети собственного капитала МИБ (476,8 млн грн на 1 декабря 2024). А также соблюдение валютного и санкционного законодательства.

В то же время, в НБУ дали четко понять, что из-за санкций СНБО, которые были применены к Порошенко 12 февраля 2025 года, его могут лишить права влиять на Международный инвестбанк.

"Применение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций – СНБО или в иностранных юрисдикциях) является признаком, который контаминирует (пятнает) деловую репутацию собственника. Она универсальна и введена на всех рынках – банковском, страховом, рынке финансовых компаний", – говорится в ответе Нацбанка для OBOZ.UA.

В нем объясняется, что по ст. 14 закона "О банках и банковской деятельности", владельцы существенного участия (от 10% акций и более) должны иметь безупречную деловую репутацию.

"И в случае выявления при оценке деловой репутации владельца признака небезупречной деловой репутации, Национальный банк признает деловую репутацию такого лица небезупречным. В то же время, такая оценка проводится после ряда процедурных действий, после чего НБУ сформирует собственные предложения относительно меры влияния к собственнику. Потенциальные меры воздействия, которые могут быть применены как в этом случае, так и в целом во время надзорной деятельности, очерчены в статье 73 закона о банках и детализированы в постановлении 346. Временный запрет права голоса также среди тех мер влияния, которые могут быть применены в случае выявления несоответствия деловой репутации владельца НБУ.

Как известно, решение об отстранении акционеров принимает нацбанковский Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры, после чего оно публикуется в соответствующем разделе на официальном сайте регулятора. По состоянию на вечер вторника, 18 февраля, такое решение не появилось и в перечне оставалось всего 24 записи, последнее по банку "Авангард" от 22 января 2024-го.

Когда может состояться заседание Комитета по Петру Порошенко и МИБ, в пресс-службе регулятору не сообщили. Хотя источники OBOZ.UA проинформировали, что отвечающий за это направление работы НБУ заместитель председателя Нацбанк Дмитрий Олейник с этого понедельника вернулся с рабочих поездок и присутствовал на работе.

В то же время, регулятор несет ответственность за стабильность банковской системы и должен своевременно принимать решения для ее поддержки. Среди них, когда нужно защитить права вкладчиков и кредиторов банка, где имеются акционеры с признаками небезупречной репутации, о чем говорится в ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности":

"В случае выявления несоответствия деловой репутации и/или финансового/имущественного положения собственника существенного участия в банке требованиям настоящего Закона или нормативно-правовых актов Национального банка Украины и/или если у Национального банка Украины есть основания считать, что владение таким особым участием в банке может создать существенные угрозы надлежащему управлению банком, интересам вкладчиков и других кредиторов банка или негативно повлиять его финансовое состояние, Национальный банк Украины вправе временно запретить такому владельцу существенного участия в банке использования права голоса. Национальный банк Украины размещает соответствующее решение на странице официального Интернет-представительства Национального банка Украины не позднее следующего рабочего дня после его принятия".

Согласно данным НБУ, на 1 января 2025 г. у Международного инвестбанка всего было 7 акционеров. Петр Порошенко – самый большой из них из 64,98% акций. У его сына Алексея Порошенко 9,9% акций и такие же пакеты (по 9,9%) имели бывший помощник депутата Порошенко в Верховной Раде Дмитрий Жданов, который теперь является одним из совладельцев ООО "Свободные Медиа" (с пакетом 9% и взносом в уставный фонд 900 грн) и вместе с ООО "5". А также Татьяна Переверзева, еще являющаяся директором ООО "Интерстарч Украина", имеющим связи с "Укрпроминвестом" из группы Порошенко.

За последний год активы Международного инвестиционного банка выросли на 8,8% и составили на 1 декабря 2024 года 12,8 млрд грн. При этом он сократил свой общий кредитный портфель (бизнес+население) на 38% (до 714,3 млн грн), а инвестиции в ОВГЗ – в 1,6 раза (до 2,6 млрд грн). Однако на 22% увеличил вложения на счета в Нацбанке (до 991,5 млн грн) и активно вкладывался в его депозитные сертификаты. Что позволило банку увеличить свою доходность в 2,7 раза (до 19,6 млн грн), даже при сокращении депозитной базы (вклады юридических + физических лиц) на 21% (до 7,1 млрд грн). За этот период расходы МИБ на з/п персонала выросли на тот же 21% (до 145 млн грн), а другие административные и операционные расходы, в которые входят бонусы и другое вознаграждение руководству, – в 1,5 раза (до 40,7 млн грн).

Если НБУ лишит Петра Порошенко права голоса в Международном инвестбанке, то назначит для контроля своего управляющего. Но в условиях бессрочности санкций в отношении экс-президента и если к этому будут приложены уголовные дела, может возникнуть вопрос о национализации МИБ, как это произошло с Мотор-Банком экс-президента "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева, которого обвинили в государственной измене и изъяли активы в пользу. В таком случае Международный инвестиционный банк может стать восьмым государственным, несмотря на обязательства Украины перед МВФ по сокращению государственной доли в нашей банковской системе. В дополнение к Приватбанку, Сбербанку, Смыслу Банка, Укрэксимбанку, Укргазбанку, Первому инвестиционному банку и упомянутому Мотор-Банку.