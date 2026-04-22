Присвоили 5,5 млн грн на закупках для военных: в Украине разоблачили организованную группу

В Украине разоблачили организованную группу, которая присваивала средства, выделенные на закупку оборудования для военных. Общая сумма убытков от схемы составляет более 5,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ). По данным следствия, организатор привлек должностных лиц коммунального предприятия и подконтрольные компании.

Схему реализовывали под видом закупок в рамках обеспечения военных. Фигуранты готовили фиктивные письма от имени воинских частей с запросами на технику. Также оформляли фальшивые документы якобы от разных компаний, чтобы создать видимость конкуренции.

В дальнейшем заключали договоры и составляли акты, хотя фактически поставок не было. Средства перечислялись на счета подконтрольных предприятий, откуда дальше снимали наличные и распределяли между участниками.

Сейчас четырем лицам сообщено о подозрении. Им избирают меры пресечения. Их действия квалифицированы как присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы, совершенное в особо крупных размерах.

Организатору инкриминируется:

часть 5 статьи 191 УК – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением , максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;

, максимальная санкция статьи предусматривает с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества; часть 3 статьи 27 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – определяет лицо как организатора совершения уголовного преступления, эта статья не устанавливает наказание сама по себе, ее задача определить роли, которые выполняли участники преступления, она действует как "классификатор" соучастников.

Соисполнителям инкриминируется:

часть 5 статьи 191 УК – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Пособнику инкриминируется:

часть 5 статьи 191 УК – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением , максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;

, максимальная санкция статьи предусматривает с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества; часть 5 статьи 27 УК – определяет лицо как пособника в совершении уголовного преступления, эта статья не устанавливает наказание сама по себе, ее задача определить роли, которые выполняли участники преступления, она действует как "классификатор" соучастников.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Оперативным сопровождением занимается Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

