Присвоил почти 6 млрд грн: экс-главу крупной нефтяной компании объявили в международный розыск

Бывшего председателя правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов Украины объявили в международный розыск за организацию схемы присвоения 5,8 миллиарда гривен через фиктивные договоры на поставку нефтепродуктов. Компании-участники сделок не рассчитывались, а средства легализировали через иностранные счета, что позволило злоумышленникам вывести огромные суммы за границу.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Правоохранители не указывают название компании, однако, по источникам "Интерфакс-Украина", речь идет об "Укртатнафте".

Следствие установило, что чиновник организовал преступную организацию, в которую вошли его заместитель, начальник одного из управлений компании и шесть предпринимателей. Они действовали как скоординированная группа, создав сложную схему завладения средствами предприятия.

По предварительным данным, подконтрольные организатору схемы компании заключали фиктивные договоры с нефтеперерабатывающей корпорацией на поставку нефтепродуктов. Однако фактической оплаты по этим сделкам не проводили. Зато деньги переводились на счета в иностранных банках, где и легализовались.

В результате масштабного мошенничества всем девяти фигурантам дела объявлено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Полиция уже приняла меры для блокирования активов – в частности, наложены аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, которая связана с экс-главой правления, а также на корпоративные права ряда предприятий.

Шесть подозреваемых, включая бывшего руководителя концерна, объявлены в государственный и международный розыск. С помощью Национального центрального бюро Интерпола в Украине против них обнародованы так называемые красные оповещения – специальные сообщения, которые позволяют полиции других стран задержать разыскиваемых лиц.

В случае установления местонахождения фигурантов в любой стране, с которой Украина имеет соглашения об экстрадиции, они будут арестованы и доставлены на родину для привлечения к уголовной ответственности. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили преступную группу, которая "наварилась" на 90 млн гривен на закупке дров для нужд подразделений Вооруженных сил Украины в Харьковской и Луганской областях. Теперь подозреваемые могут попасть за решетку на 12 лет.

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