В ВСУ разоблачили схему с закупкой дров на 90 млн грн: госслужащим объявлены подозрения

Украинские правоохранители разоблачили преступную группу, которая "наварилась" на 90 млн гривен на закупке дров для нужд подразделений Вооруженных сил Украины в Харьковской и Луганской областях. Теперь подозреваемые могут попасть за решетку на 12 лет.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Члены группировки подозреваются в злоупотреблении служебным положением и завладении государственными средствами в особо крупных размерах. Установлено, что в состав преступной организации входили:

руководитель Харьковского квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ);

начальник квартирно-эксплуатационного отдела г. Луганск;

начальники топливной группы этих подразделений;

уполномоченное лицо по проведению государственных закупок КЭВ;

три физических лица-предпринимателя.

Они "зарабатывали" на закупке дров для нужд военных, значительно завышая их стоимость по сравнению с рыночной и покупая древесину у других компаний по более низким ценам. Такая схема позволила им завладеть более чем 90 млн грн государственных средств. Более 40 млн грн было легализовано через недвижимость и другое имущество.

18 квартир в Киеве, Львове, Харькове и Ивано-Франковске;

42 паркоместа в Киеве, Львове и Харькове;

нежилое здание площадью более 300 кв. м в Харькове;

земельный участок площадью 1,5 га в Харькове;

13 автомобилей, в том числе советские раритетные автомобили "ГАЗ-14 "Чайка" и "ГАЗ-3102".

Подозреваемым объявлено о подозрении в создании и участии в преступной организации, легализации нелегально полученных средств, а также присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Соответствующие уголовные статьи предусматривают наказание общим сроком 7-12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на активы подозреваемых стоимостью более 36 млн грн наложены аресты.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о разоблачении в Украине аналогичной схемы – должностное лицо небрежно заключило фиктивные договоры с предпринимателями, в результате чего было разворовано почти 20 млн гривен, выделенных на закупку дров для нужд военных. Речь может идти о начальнике квартирно-эксплуатационного отдела из восточной области Иване Максименко.

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