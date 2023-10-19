Прежних цен больше нет: в Киеве резко изменили стоимость аренды квартир
В Киеве резко подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев средняя стоимость аренды выросла почти на 6 500 грн – с 11 142 грн до 17 500 грн.
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, подорожала аренда столичного жилья и за год – почти на 4 500 грн. За последний месяц же цены также выросли, но не так существенно – почти на 600 грн.
Цена аренды 1-комнатного жилья
По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 10 400 грн, 12 000 грн, а также 15 200 грн. Таких объявлений насчитывается по 7,9%. Также "популярны" цены:
- 8 800 грн – 7,2%;
- 7 200 грн – 3,9%.
Сколько нужно заплатить за 2-комнатную квартиру
2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 000 грн – 13,3% объявлений. Также часто встречаются цены:
- 10 000 грн, 12 000 грн, 20 000 грн – 6,2%;
- 18 000 грн, 26 000 грн – 4,3%.
Стоимость аренды 3-комнатной квартиры
По данным аналитиков, чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 15 600 грн. Таких объявлений насчитывается 9,7%. Также "популярны" цены:
- 30 000 грн – 7,9%;
- 18 000 грн – 6,7%.
Купить квартиру стало дороже
В то же время, на вторичном рынке недвижимости 1-комнатрные квартиры подорожали. При чем фактически по всей стране. Больше всего – в Закарпатской области, сразу на 37,8%.
На втором месте – Черновицкая область, где жилье подорожало на 37,4%, сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса. Далее, по их данным, идут:
- Сумская область – на 30%;
- Львовская – на 28,5%
- Днепропетровская – на 27%.
Меньше всего 1-комнатные квартиры подорожали в Полтавской области – на 7,41%. А также в Тернопольской и Киеве – на 9%.
А вот в Херсонской области жилье вообще подешевело, причем значительно. Цены снизились на 25%.
Как сообщал OBOZ.UA, при покупке квартиры нужно обратить внимание на некоторые нюансы, чтобы не столкнуться с трудностями. Проверяйте правовой статус квартиры, чтобы убедиться, что она не находится в залоге.
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