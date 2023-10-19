Прежних цен больше нет: в Киеве резко изменили стоимость аренды квартир

В Киеве резко подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев средняя стоимость аренды выросла почти на 6 500 грн – с 11 142 грн до 17 500 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, подорожала аренда столичного жилья и за год – почти на 4 500 грн. За последний месяц же цены также выросли, но не так существенно – почти на 600 грн.

Цена аренды 1-комнатного жилья

Видео дня

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 10 400 грн, 12 000 грн, а также 15 200 грн. Таких объявлений насчитывается по 7,9%. Также "популярны" цены:

8 800 грн – 7,2%;

7 200 грн – 3,9%.

Сколько нужно заплатить за 2-комнатную квартиру

2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 000 грн – 13,3% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 000 грн, 12 000 грн, 20 000 грн – 6,2%;

18 000 грн, 26 000 грн – 4,3%.

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры

По данным аналитиков, чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 15 600 грн. Таких объявлений насчитывается 9,7%. Также "популярны" цены:

30 000 грн – 7,9%;

18 000 грн – 6,7%.

Купить квартиру стало дороже

В то же время, на вторичном рынке недвижимости 1-комнатрные квартиры подорожали. При чем фактически по всей стране. Больше всего – в Закарпатской области, сразу на 37,8%.

На втором месте – Черновицкая область, где жилье подорожало на 37,4%, сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса. Далее, по их данным, идут:

Сумская область – на 30%;

Львовская – на 28,5%

Днепропетровская – на 27%.

Меньше всего 1-комнатные квартиры подорожали в Полтавской области – на 7,41%. А также в Тернопольской и Киеве – на 9%.

А вот в Херсонской области жилье вообще подешевело, причем значительно. Цены снизились на 25%.

Как сообщал OBOZ.UA, при покупке квартиры нужно обратить внимание на некоторые нюансы, чтобы не столкнуться с трудностями. Проверяйте правовой статус квартиры, чтобы убедиться, что она не находится в залоге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!