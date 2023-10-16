Какие нюансы должны знать украинцы перед покупкой квартиры: озвучены советы

При покупке квартиры нужно обратить внимание на некоторые нюансы, чтобы не столкнуться с трудом. Первое – это правовой статус квартиры. Проверяйте правовой статус квартиры, чтобы убедиться, что она не находится в залоге или нет иных юридических ограничений.

Какие нюансы нужно знать при покупке квартиры – расскажет OBOZ.UA.

На что следует обращать внимание?

Расположение. Выберите район, который подходит для вас. Обратите внимание на наличие инфраструктуры, транспортной развязки и экологии.

Планировка квартиры. Изучите план квартиры, чтобы убедиться, что она отвечает вашим потребностям. Обратите внимание на количество комнат, их расположение и площадь.

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Состояние дома и квартиры. Перед покупкой осмотрите дом и квартиру. Убедитесь, что они в хорошем состоянии и не нуждаются в ремонте.

Стоимость и условия оплаты. Ознакомьтесь со стоимостью квартиры и условиями оплаты. Убедитесь, что стоимость соответствует рыночной и условия оплаты вам подходят.

Документы. Перед покупкой проверьте наличие всех необходимых документов, таких как договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, технический паспорт дома и другие.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине в 2024-м нужно будет уплатить налоги за квартиры за 2023-й. Размер налога составит 100,5 грн. за квадратный метр, что превышает установленную законом норму. Норма для квартиры – 60 квадратов, а дома – 120 квадратов.

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