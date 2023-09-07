В Одессе за 3 млн долларов продают 8-комнатную квартиру с видом на море: что в ней есть
В Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат, расположенных на трех уровнях. Все с видом на море и Одесское побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".
Объявление о продаже размещено на DIM.RIA. Согласно ему:
- общая площадь жилья – 1400 кв. м;
- жилая – 500 кв. м;
- кухни – 200 кв. м.
"Свежий ремонт выполнен из лучших материалов, итальянской мебели и топовых брендов техники в классическом стиле. Есть зона для обслуживающего персонала", – говорится в объявлении.
Помещения квартиры расположены на трех уровнях. Все они, утверждается, выходят на море и Одесское побережье.
В объявлении также указывается, что "в состав" квартиры входит каминный зал. А кроме того:
- 2 бани с комнатой для отдыха;
- 7 террас;
- мастер спальни со своими санузлами и туалетами;
- кухня-гостиная.
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, уже осенью в Украине цены на жилье вырастут на 10-15%. Постепенно восстанавливается спрос, при этом стоимость строительства жилья значительно выросла.
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