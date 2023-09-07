newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Одессе за 3 млн долларов продают 8-комнатную квартиру с видом на море: что в ней есть

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
327
В Одессе за 3 млн долларов продают 8-комнатную квартиру с видом на море

В Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат, расположенных на трех уровнях. Все с видом на море и Одесское побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

Видео дня

Объявление о продаже размещено на DIM.RIA. Согласно ему:

  • общая площадь жилья – 1400 кв. м;
  • жилая – 500 кв. м;
  • кухни – 200 кв. м.
В Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов

"Свежий ремонт выполнен из лучших материалов, итальянской мебели и топовых брендов техники в классическом стиле. Есть зона для обслуживающего персонала", – говорится в объявлении.

В квартире есть 8 комнат, расположенных на трех уровнях

Помещения квартиры расположены на трех уровнях. Все они, утверждается, выходят на море и Одесское побережье.

Общая площадь жилья – 1400 кв. м

В объявлении также указывается, что "в состав" квартиры входит каминный зал. А кроме того:

  • 2 бани с комнатой для отдыха;
  • 7 террас;
  • мастер спальни со своими санузлами и туалетами;
  • кухня-гостиная.
Все помещения квартиры имеют вид на море и Одесское побережье

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, уже осенью в Украине цены на жилье вырастут на 10-15%. Постепенно восстанавливается спрос, при этом стоимость строительства жилья значительно выросла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!