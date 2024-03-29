Последние атаки РФ лишили Украину 10% электрогенерации: сколько будут восстанавливать

Российские удары по энергосистеме Украины с 20 марта привели к потере более 10% генерирующих мощностей. Восстановить генерацию вряд ли получится до начала следующего отопительного сезона, а самые серьезные проблемы – с угольными теплоэлектростанциями.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге 29 марта. "Что касается генерации – здесь все плохо. Удары нанесены очень существенные, разбиты многие генерирующие мощности. Мы потеряли более 10% генерации, которая была нам доступна еще 20 марта", – отметил эксперт.

Он объяснил, что, в отличие от генерации, инфраструктура по передаче электроэнергии (например, высоковольтные линии) имеет резервы для восстановления после массированных ударов. А вот поврежденные мощности электростанций нуждаются в довольно длительных ремонтах.

"С одной стороны, удары по высоковольтным линиям очень чувствительны. Но с другой – там подготовка лучше. "Укрэнерго" имеет резерв оборудования и определенный его поток, имеет лучшую, чем генерация, систему защиты, в том числе пассивную", – объяснил эксперт.

По оценкам Харченко, сейчас, даже с учетом максимального импорта в летние месяцы, в Украине может возникнуть дефицит в энергосистеме. А это означает, что в стране могут ввести стабилизационные графики отключений.

При этом подготовка к следующему отопительному сезону должна будет проводиться в экстренном режиме, считает специалист. Особенно это касается угольной генерации. "Я не вижу, каким образом, за счет чего и даже в какие сроки будут восстанавливаться угольные энергоблоки", – констатировал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне 29 марта обстреляли объекты энергетики в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Целью атаки дронами и ракетами являлись, в частности, объекты генерации электроэнергии – повреждены тепловые и гидроэлектростанции.

Графики отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области, почасовые отключения действуют в Харьковской области. В то же время аварийное отключение произошло в Одесской области, а на Хмельнитчине есть обесточивания из-за погоды.

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