Поляки снова заблокировали границы с Украиной: в очередях оказались более тысячи грузовиков

На украинско-польской границе, где польские фермеры возобновили блокировку, в очередях в пункты пропуска находится около 1300 грузовиков. Движение не блокируется на пункте пропуска "Краковец".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости", передает корреспондент Укринформа. "За минувшие сутки мы видим увеличение очередей на территории Польши тех грузовых транспортных средств, которые ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины", – сказал Демченко.

По его словам, по состоянию на утро в направлениях трех КПП, которые блокируют польские фермеры - "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини - Медика" - в очередях находится около 1300 грузовиков, больше всего - напротив пункта пропуска "Ягодин".

Спикер ГПСУ также отметил увеличение количества грузовых транспортных средств в очереди в пункт пропуска "Краковец", где движение не блокируется, поэтому водители выбирают его для пересечения границы. "По состоянию на утро напротив "Краковца" в сторону Украины на территории Польши в очередях находится немногим более 800 грузовых транспортных средств", - отметил Демченко.

Власти Польши поддерживают фермеров

В то же время, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины оправданны. По его словам, Польша и другие граничащие с Украиной страны якобы "больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыть ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот".

"У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также с других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу. Мы будем вести переговоры однозначно до конца, потому что правота на стороне фермеров и Минагрополитики, которое разделяет схожую с фермерами позицию", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что в определенных сферах потребуется полная блокада импорта. И в качестве примера привел ситуацию с зерновыми.

"Возможно, это будет нужно по сахару, мясу птицы. Мы будем вносить предложения в ЕК, но мы также хотим установить это в отношениях с Украиной", – заявил Секерский.

В ЕС поддержали Украину, а не Польшу

Ранее же Business Inside сообщал, что ЕС не будет вводить квоты для некоторых украинских продуктов – поскольку ЕК ответила отказом на соответствующий запрос Польши. Более того, ЕК готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной. Ожидается, что этот режим будет действовать, по крайней мере, до июня 2025 года.

Свою просьбу в Польше обосновывали тем, что импорт украинской продукции в Европу якобы становится проблемой для стран Западной Европы. Причем речь шла не только о зерне. В частности, отмечали в Польше, Франция, Австрия и Германия поднимали вопрос об угрозе для рынков:

птицеводства;

фруктов;

сахара.

"Эти страны говорят, в частности, о необходимости возобновления тарифных квот, действие которых сейчас приостановлено по правилам ЕС. Мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные продукты, но это было отклонено Еврокомиссией", – рассказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Как сообщал OBOZ.UA, польские власти планируют усилить контроль на границе с Украиной. В частности, планируется активизировать проверки товаров, которые едут из нашей страны. Польский министр Чеслав Секерский провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика" и "Корчева", а также анонсировал усиление контроля и активизацию проверок.

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