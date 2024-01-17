В ЕС поддержали Украину, а не Польшу: ограничивать ввоз ряда продуктов не будут

ЕС не будет вводить квоты для некоторых украинских продуктов – Еврокомиссия (ЕК) ответила отказом на соответствующий запрос Польши. Более того, ЕК готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной.

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Об этом сообщает Business Insider. Отмечается: свою просьбу в Польше обосновывали тем, что импорт украинской продукции в Европу якобы становится проблемой для стран Западной Европы.

При чем, речь шла не только о зерне. В частности, отмечали в Польше, Франция, Австрия и Германия поднимали вопрос об угрозе для рынков:

птицеводства;

фруктов;

сахара.

"Эти страны говорят, в частности, о необходимости возобновления тарифных квот, действие которых сейчас приостановлено по правилам ЕС. Мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные продукты, но это было отклонено Еврокомиссией", – рассказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Он также сообщил, что ЕК готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной. Ожидается, что этот режим будет действовать по крайней мере, до июня 2025 года.

Блокирование границы может возобновиться

В то же время, несмотря на снятие поляками блокирования границы с Украиной, протесты могут возобновиться. Ведь, по словам польского политика из ультраправой партии Ruch Narodowy Рафала Меклера, предварительно, протест приостановлен до 1 марта.

"Протест приостановлен до 1 марта. Если нам не удастся найти решение, мы вернемся на границу. Мы оказываем министерству доверие. Это не капитуляция, а стратегическая пауза", – заявил Меклер.

Ранее польские фермеры уже приостановили блокаду около пункта пропуска "Медика – Шегини" после того, как правительство согласилось на их требования. Перевозчики же продолжали блокировать для фур три других пункта пропуска: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на блокирование поляками украинской границы, динамика оформлений по импорту автотранспорта на региональных таможнях не претерпела весомых изменений. Но в целом с начала года выросли оформления на некоторых других таможнях, в частности, Волынской. За период блокировки уменьшилось количество легковых автомобилей, ввозимых крупными автовозами.

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