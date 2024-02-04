В Польше заявили об усилении контроля на границе с Украиной: детали

Польские власти планируют усилить контроль на границе с Украиной. В частности, планируется активизировать проверки товаров, которые едут из нашей страны.

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Об этом говорится в Twitter Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши. Польский министр Чеслав Секерский провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика" и "Корчева", а также анонсировал усиление контроля и активизацию проверок.

"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, не отвечающей производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", – отметили в министерстве.

Также заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак инспектирует пограничные пункты. Он отметил, что наблюдает за проверками ввозимых из Украины сельхозтоваров.

Напомним, ранее правительство Польши смогло получить от Европейского Союза (ЕС) уступку в борьбе за ограничение экспорта продовольствия из Украины. В Брюсселе пообещали ввести "предохранительные меры", позволяющие блокировать продовольствие из нашего государства.

На такой шаг пойдут в случае, если возникнет угроза падения цен в Польше и других соседних странах, заявил комиссар по торговле ЕС Валдис Домбровскис. Он добавил, что наибольшее влияние на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции испытывают ближайшие страны-соседи Украины.

OBOZ.UA писал ранее о том, что из-за блокирования поляками украинской границы динамика оформлений по импорту автотранспорта на региональных таможнях не претерпела весомых изменений. Но в целом с начала года выросли оформления на некоторых других таможнях, в частности Волынской. За период блокировки уменьшилось количество легковых автомобилей, ввозимых крупными автовозами.

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