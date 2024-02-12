Поляки усилили блокаду границы Украины: перекрыты новые пункты пропуска

Польские фермеры расширили масштаб блокирования украинской границы. Так, 12 февраля в 10:10 начались акции протеста неподалеку от пункта пропуска Зосин. Также было заблокировано движение возле пункта пропуска Долгобычув. Кроме того, возобновлена блокировка по направлению пунктов пропуска Медика – Шегини.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили: через границу протестующие пропускают сильно ограниченное количество грузовиков.

"Польские фермеры начали акции протеста еще на двух пунктах пропуска. И снова заблокировали Шегини, – говорится в сообщении.

Сколько грузовиков пропускают протестующие

Несмотря на блокирование границы, грузовики протестующие, все же, пропускают. Однако в очень ограниченном количестве. Так:

На п.п. Зосин.

Они намерены пропускать по 3 грузовика в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

На п.п. Долгобычув.

Здесь участники акции протеста намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления.

На п.п. Медика – Шегини.

Планируется пропускать по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не будет распространяться.

В Верховной Раде окрестили протесты находящимися за гранью добра и зла

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: очередной протест поляков на границе с Украиной находится "за гранью добра и зла". Ведь, по его словам, это "уже не о политике и бизнесе".

Вероятно, он имеет в виду инцидент, произошедший 11 февраля, когда протестующие высыпали зерно из украинских фур прямо на проезжую часть. "После оформления документов в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Участники протеста не пропустили транспорт и в какой-то момент открыли прицепы, из-за чего зерно частично высыпалось на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины", – сообщили в главном управлении городской полиции польского Хелма.

"Можно разным образом бороться за свои права человека, гражданина и бизнесмена, но какой же ты человек после того как у тебя поднялась рука уничтожить хлеб? То, что произошло на польской границе – это уже не о политике и бизнесе – это за пределом человеческого понимания добра и зла. Ужас", – сказал нардеп.

Власти Польши поддерживают фермеров

В то же время, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины оправданны. По его словам, Польша и другие граничащие с Украиной страны якобы "больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыть ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот".

"У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также с других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу. Мы будем вести переговоры однозначно до конца, потому что правота на стороне фермеров и Минагрополитики, которое разделяет схожую с фермерами позицию", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что в определенных сферах потребуется полная блокада импорта. И в качестве примера привел ситуацию с зерновыми.

"Возможно, это будет нужно по сахару, мясу птицы. Мы будем вносить предложения в ЕК, но мы также хотим установить это в отношениях с Украиной", – заявил Секерский.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС же не будет вводить квоты для некоторых украинских продуктов – поскольку ЕК ответила отказом на соответствующий запрос Польши. Более того, ЕК готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной. Ожидается, что этот режим будет действовать, по крайней мере, до июня 2025 года.

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