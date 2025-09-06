Польские фермеры снова блокируют границу с Украиной: им не нравятся цены на зерно

Польские фермеры 6 сентября снова заблокировали один из пунктов пропуска в Украину. Начиная с 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед ПП "Медика" (напротив украинских "Шегинь"). Причина – польские фермеры недовольны низкими ценами на зерно.

"Ограничения касаются только грузовиков и могут длиться не менее 6 часов. Для легковых авто и автобусов движение без изменений. В очереди на выезд из Украины зарегистрирован 681 грузовик, на въезд находится около 100, которые уже находятся на специально оборудованной стоянке, их оформлению ничего не помешает", – сообщили в ГПСУ.

Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или осложнениях движения сообщим дополнительно.

Член организации Podkarpacka Oszukana Wieś ("Подкарпатское обманутое село") Роман Кондрув, который является соорганизатором митингов, рассказал Radio Rzeszow, что протест является спонтанным. Он добавил, что его целью является не усложнение жизни жителям и водителям, а привлечение внимания к тяжелому положению фермеров.

Речь идет о низких закупочных ценах на зерно. Роман Кондрув утверждает, что они остались на том же уровне, что и 25 лет назад. Акция 6 сентября – предупредительная, митингующие ожидают реакции от министра сельского хозяйства, но если она не даст результата, то они готовы снова блокировать дорогу.

Польские протесты на границе с Украиной

Отметим, Апелляционный суд Люблина (Польша) 13 мая 2025 оставил в силе запрет проведения акции протеста перевозчиков возле пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" на польско-украинской границе. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Протесты польских аграриев на границе с Украиной продолжались с ноября прошлого года до апреля этого года. Главным требованием протестующих было ограничение импорта сельхозпродукции из Украины и в частности – уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят территорию этой страны транзитом.

Уладить ситуацию на границе удалось лишь в конце апреля, однако аналогичные однодневные протесты происходили и в мае, и в июне. На самом деле, блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу", поскольку в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в Минюсте ранее высказали мнение, что причиной протестов польских фермеров на границе с Украиной является внутриполитическая ситуация в самой Польше. В частности, подготовка к президентским выборам.

