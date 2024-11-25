"Начались праймериз": Стефанишина отреагировала на блокировку границы в Польше

Причина протестов польских митингующих, которые заблокировали границу с Украиной, связана с внутренней политикой Польши. В частности, в стране началась подготовка к президентским выборам.

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Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина в понедельник, 25 ноября, передает Укринформ. Она подчеркнула, что вопрос блокирования границы польскими фермерами лежит в плоскости внутренней политики государства.

Украина была готова к такому развитию событий.

"Мы понимаем, что начались праймериз, начинается подготовка к президентским выборам в Польше, и не надо быть гением, чтобы, проанализировав календарь, понять: если есть блокировка границы с Украиной, значит, ожидаются выборы в Польше", – сказала Стефанишина.

Она напомнила, что и в условиях полной блокировки украинско-польской границы было достигнуто соглашение о продолжении либерализации транзита.

"В ближайшие недели будет утверждена новая Европейская комиссия, и я уверена, что это решение (о недопущении новых блокировок границы. – Ред.) будет принято так же", – отметила вице-премьер.

Отметим, что польские фермеры 23 ноября заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини". С обеих сторон скопились грузовики. Вечером 24 ноября стало известно, что движение возобновлено. Фермеры сообщили, что приостановили протест до 10 декабря, но пообещали, что в случае невыполнения условий распространят блокировку на всю восточную границу.

Блокировщики протестовали по двум причинам: невыполнение требования по сохранению уровня сельскохозяйственного налога 2024 года на уровне 2023 года; опасения за подписание соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

Как сообщал OBOZ.UA, возобновить протесты на границе польские фермеры хотели и в начале октября. Однако тогда местные власти не дали им на это разрешение.

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