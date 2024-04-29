Поляки разблокировали часть границы – но грузовики с украинским зерном пропускать все равно не будут

Польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Движение грузовиков на этом участке польско-украинской границы возобновлено – однако для машин с зерном, все же, действуют ограничения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили: оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.

"В пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное" возобновилось движение грузовиков. Польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска", – говорится в сообщении.

Все равно пропускают не все грузовики

Впрочем, подчеркивается, возможность въезда в Польшу получили, все же не все грузовики. Исключением стали машины, перемещающие зерновые культуры.

"Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", – объяснили в Госпогранслужбе.

Польша получает от Украины намного больше, чем отдает

В то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Европарламент поддержал продление на год льготной торговли с Украиной – т.н. торговый безвиз, – предусматривающее, впрочем, определенные предохранители от "наплыва" украинской продукции. Таким образом, действие льготного режима продлится по меньшей мере до 5 июня 2025 года.

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