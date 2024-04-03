Польша не будет запрещать транзит украинской агропродукции, но эмбарго продолжит: о чем идет речь

Польша подписала с фермерами соглашение о дотации на тонну зерна в размере 200 злотых/тонну. Также была достигнута договоренность о временном закрытии границы с Украиной для импорта агропродукции, в частности, пшеницы, кукурузы, муки, рапса и подсолнечника.

Об этом сообщает сайт польского правительства. Документ подписали представители фермеров, а также министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и государственный секретарь министерства Михал Колодзейчак.

Министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит украинских продуктов по польской территории от 1 апреля этого года. Это касается, в частности, пшеницы, кукурузы, муки, рапса и подсолнечника. Продолжается работа по сохранению уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Как отметил Чеслав Секерский, подписанные соглашения нуждаются в многих межминистерских договоренностях и специальных процедурах, что расширяет реализацию договоренностей.

В подписанном документе обе стороны также считают необходимым разработать детальные правила торговли агропродовольственными товарами между Польшей и Украиной, но подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве является результатом агрессии России против Киева.

В соглашении представители фермеров заявляют о поддержке правительством своей страны изменений "Зеленого соглашения".

Как сообщал OBOZ.UA, польские протестующие усилили блокаду украинской границы. Утром 2 апреля они возобновили блокировку движения грузовиков на пункте пропуска (п.п.) "Угринов – Долгобычев".

От блокады границы страдает не только Украина, но и польский бизнес. из-за забастовок на границе польские компании, ведущие бизнес с Украиной, потеряли десятки миллионов долларов за четыре месяца. И это только прямой ущерб.

Тем временем Украина наращивает импорт сыров – в частности, из Польши. Так, в марте в страну был завезен рекордно высокий объем этого продукта по сравнению с довоенным периодом.

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