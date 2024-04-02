Поляки усилили блокаду границы с Украиной: на каком участке снова начали протестовать

Польские протесующие усилили блокаду украинской границы. Утром 2 апреля они возобновили блокирование движения грузовиков на пункте пропуска (п.п.) "Угринов – Долгобычув".

Об этом сообщает Госпогранслужба. В связи с этим, отмечается, усложнение движения возможно:

как на выезд из Польши;

так и на въезд.

"По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов – Долгобычув" возобновилась блокировка движения для грузовиков. Просим водителей и перевозчиков учесть информацию при международных перевозках", – говорится в сообщении.

Участок границы разблокировали только в конце марта

Блокаду этого участка границы поляки сняли 28 марта. На тот момент пересечения границы там ожидали 120 грузовиков.

Впрочем, уже тогда польская сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля. Т.е., вероятно, возобновление блокады было спланированным.

Где поляки блокируют границу сильнее всего

В то же время, по данным Налоговой администрации Польши, по состоянию на утро 2 апреля время ожидания пересечения границы в сторону Украины на п.п. "Дорогуск – Ягодин" составляет 130 часов, т. е. более 5 суток. Кроме того:

На п.п. "Медыка – Шегини" ожидать нужно 33 часа (более суток).

На п.п. "Гребенне – Рава-Русская" – 38 часов (более 1,5 суток).

На п.п. "Корчова – Краковец" – 45 часов (почти 2 суток).

Как сообщал OBOZ.UA,тем временем, Украина наращивает импорт сыров – в частности, из Польши. Так, в марте в страну был завезен рекордно высокий объем этого продукта – по сравнению с довоенным периодом.

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