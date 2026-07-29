Полицейский уговаривал украинцев оформлять фиктивные нарушения ПДД ради статистики: после увольнения он подал иск

Одесский окружной административный суд отказал в восстановлении на работе бывшему полицейскому сектора реагирования патрульной полиции Болградского райотдела. Мужчину уволили за то, что он ради статистики оформлял фиктивные нарушения ПДД, в результате чего наказанию подверглись невиновные люди.

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Об этом говорится в материалах дела № 420/6664/26. Еще в январе 2026 года в отношении истца было назначено служебное расследование по подозрению в фальсификации административных материалов, создании искусственных показателей работы и привлечении невиновных лиц к административной ответственности.

"По результатам расследования установлено, что истец вместе с другими полицейскими организовывал имитацию нарушений ПДД гражданами за денежное вознаграждение, оформлял протоколы с нарушением процедуры, а также не обеспечивал надлежащую видеофиксацию событий", – отмечается в материалах дела.

На основании заключения дисциплинарной комиссии правоохранителя уволили. Он обратился в суд с целью восстановления в должности, однако 24 июля 2026 года Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска.

До этого полицейскому предлагали пройти полиграф и доказать, что служебная проверка показала ложные результаты, однако он отказался.

"Судом установлено, что основанием для привлечения истца к дисциплинарной ответственности послужили результаты служебного расследования по факту нарушения служебной дисциплины", — говорится в судебном решении.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинка подала иск против Центрального управления Государственной миграционной службы в Киеве из-за того, что ей отказались выдать паспорт в виде книжечки. Киевский окружной админсуд удовлетворил иск и обязал выдать паспорт в виде книжечки вместо ID-карты.

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