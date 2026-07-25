Украинка в суде потребовала выдать ей паспорт в виде книжечки вместо ID-карты: суд принял неожиданное решение

Украинка подала иск против Центрального управления Государственной миграционной службы в Киеве из-за того, что ей отказались выдать паспорт в виде книжечки. Киевский окружной административный суд удовлетворил иск и обязал выдать паспорт в виде книжечки вместо ID-карты.

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Об этом говорится в материалах дела № 320/52706/25, решение вынесено 23 июля 2026 года. Украинка сменила фамилию и имя, поэтому ей нужно было оформить новый паспорт. Она обратилась в Печерский отдел ГМС с заявлением о выдаче паспорта в форме книжечки, мотивируя это нежеланием оцифровывать свои данные для ID-карты.

Однако оказалось, что сейчас украинцам выдают только документы в форме карточки. Поэтому украинка обратилась в суд.

Главная причина иска: женщина не хотела оцифровывать свои данные, а без этого оформить паспорт нового образца было невозможно.

"Законодательством Украины предусмотрена возможность получения гражданами паспорта также и в виде книжечки. Кроме того, истица не желает оцифровывать свои данные, что является необходимым условием для оформления паспорта в виде карточки. Суд рассмотрел материалы и согласился с истицей", — говорится в материалах дела.

Суд принял решение удовлетворить административный иск. "Признать противоправным отказ Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве и Киевской области в лице Печерского отдела, оформленный письмом от 08.10.2025 № Ч-164/6/8030-25/8030/175-25 в оформлении и выдаче паспорта гражданина Украины в виде паспортной книжечки", – указано в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дарницкий районный суд Киева отменил штраф, который полицейский наложил на водительницу автомобиля якобы за "ложный вызов". Женщина утверждала, что во время движения её автомобиль повредил посторонний предмет, вылетевший из ехавшего впереди грузовика.

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