Поезда в Украине задерживаются до 7 часов: какие рейсы опаздывают

В Украине ряд железнодорожных рейсов (в том числе и международных) движется с существенным опозданием – до 7 часов. Причиной стал российский обстрел железнодорожной инфраструктуры, в результате чего на Житомирщине сошел с рельсов грузовой поезд.

Об этом сообщили в "Укрзализныце". Сейчас на месте схода поезда под Коростенем продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб.

Задержки поездов

В результате атаки (предположительно, речь идет о детонации БПЛА "Шахед") ряд пассажирских поездов курсирует объездным маршрутом. Это привело к задержке относительно стандартного графика:

№45/46 Харьков – Ужгород (+7:24).

Харьков – Ужгород (+7:24). №19/20 Хелм – Киев (+3:10).

Хелм – Киев (+3:10). №67/68 Варшава – Киев (+3:10).

Варшава – Киев (+3:10). №715/716 Перемышль – Киев (+3:02).

Перемышль – Киев (+3:02). №27/28 Чоп – Киев (+2:20).

Чоп – Киев (+2:20). №749/750 Киев – Вена (+2:07).

Киев – Вена (+2:07). №351/352 Кишинев – Киев (+2:05).

Кишинев – Киев (+2:05). №63/64 Харьков – Перемышль (+2:04).

Харьков – Перемышль (+2:04). №111/112 Изюм – Львов (+2:04).

Изюм – Львов (+2:04). №107/108 Солотвино – Киев (+2:00).

Солотвино – Киев (+2:00). №773/774 Жмеринка – Конотоп (+2:00).

Жмеринка – Конотоп (+2:00). №705/706 Перемышль – Киев (+1:30).

Отмечается, что часть пассажиров поездов, на чье движение повлияла российская атака, доставили автобусами в Коростень.

В каких поездах УЗ начали проверять документы без остановок

"Укрзализныця" с 2026 года расширяет перечень международных поездов, в которых пограничный контроль будут проводить без остановок, что позволит значительно быстрее пересекать границу. Ускоренный контроль планируют распространить на 18 подвижных составов, которые будут курсировать как на выезд из Украины, так и на въезд.

Прежде всего речь идет о поездах интерсити, следующих в Польшу. На первом этапе система заработает на маршрутах: Киев – Перемышль и Киев – Хелм. Согласно правительственному решению, в перспективе ускоренный пограничный контроль охватит:

10 поездов в направлении Перемышля;

четыре пары поездов (восемь составов) в направлении Хелма.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 14 декабря "Укрзализныця" увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17, введя удобные сообщения в страны Европейского Союза (ЕС) из Харькова, Полтавы, Киева, Львова, Днепра и Запорожья. Новый график дает возможность добраться до Берлина, Мюнхена, Вены, Праги и Зальцбурга.

