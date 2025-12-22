Поезда в Украине задерживаются до 7 часов: какие рейсы опаздывают
В Украине ряд железнодорожных рейсов (в том числе и международных) движется с существенным опозданием – до 7 часов. Причиной стал российский обстрел железнодорожной инфраструктуры, в результате чего на Житомирщине сошел с рельсов грузовой поезд.
Об этом сообщили в "Укрзализныце". Сейчас на месте схода поезда под Коростенем продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб.
Задержки поездов
В результате атаки (предположительно, речь идет о детонации БПЛА "Шахед") ряд пассажирских поездов курсирует объездным маршрутом. Это привело к задержке относительно стандартного графика:
- №45/46 Харьков – Ужгород (+7:24).
- №19/20 Хелм – Киев (+3:10).
- №67/68 Варшава – Киев (+3:10).
- №715/716 Перемышль – Киев (+3:02).
- №27/28 Чоп – Киев (+2:20).
- №749/750 Киев – Вена (+2:07).
- №351/352 Кишинев – Киев (+2:05).
- №63/64 Харьков – Перемышль (+2:04).
- №111/112 Изюм – Львов (+2:04).
- №107/108 Солотвино – Киев (+2:00).
- №773/774 Жмеринка – Конотоп (+2:00).
- №705/706 Перемышль – Киев (+1:30).
Отмечается, что часть пассажиров поездов, на чье движение повлияла российская атака, доставили автобусами в Коростень.
В каких поездах УЗ начали проверять документы без остановок
"Укрзализныця" с 2026 года расширяет перечень международных поездов, в которых пограничный контроль будут проводить без остановок, что позволит значительно быстрее пересекать границу. Ускоренный контроль планируют распространить на 18 подвижных составов, которые будут курсировать как на выезд из Украины, так и на въезд.
Прежде всего речь идет о поездах интерсити, следующих в Польшу. На первом этапе система заработает на маршрутах: Киев – Перемышль и Киев – Хелм. Согласно правительственному решению, в перспективе ускоренный пограничный контроль охватит:
- 10 поездов в направлении Перемышля;
- четыре пары поездов (восемь составов) в направлении Хелма.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 14 декабря "Укрзализныця" увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17, введя удобные сообщения в страны Европейского Союза (ЕС) из Харькова, Полтавы, Киева, Львова, Днепра и Запорожья. Новый график дает возможность добраться до Берлина, Мюнхена, Вены, Праги и Зальцбурга.
